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Kayseri’de CHP'de istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2018 16:04 | Son Güncelleme

İncesu İlçe Başkanlığında 7 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiği bildirildi

KAYSERİ (AA) - CHP İncesu İlçe Başkanlığında 7 yönetim kurulu üyesi görevinden istifa etti.

CHP İlçe Başkan Yardımcısı İhsan Turgut Alp, partisinin ilçe başkanlığında yaptığı açıklamada, kendisi ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Af, Ahmet Koyuncu, Abbas Dilek, Metin Ülger, Ahmet Efe ve Ahmet Yaz’ın görevlerinden istifa ettiğini söyledi.

Alp, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra İncesu’ya gelen CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, eski İlçe Başkanı Mustafa Akdamar’a hakaret ettiğini öne sürdü.

İl Disiplin Kurulunun Akdamar'ı görevden almasının ardından yeni ilçe başkanını belirlemek üzere toplandıklarını dile getiren Alp, "Aramızdaki arkadaşlarımızdan hiç biri hakaretten dolayı başkanlığı kabul etmedi. Yönetim olarak istifa etmeye karar verdik. Aldığımız karar, partinin karar defterine işlendi." bilgisini verdi.

Alp, CHP'deki kurultay tartışmalarıyla ilgili de "Biz, İncesu İlçe Yönetimi olarak tepeden tırnağa değişimden yanayız ve inşallah bu değişim gerçekleşir, Türkiye rahat bir nefes alır." dedi.

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Kayseri’de CHP İlçe Yönetiminde Toplu İstifa

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