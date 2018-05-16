Kayseri'de CHP’den 'Kudüs' protestosu

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Yardımcısı Abdullah Gözbaşı, "ABD'yi bu yanlış politikasını terk etmeye, İsrail'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz" dedi.

CHP Kayseri teşkilatı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında ABD’nin, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki gösterdi. İl Başkan Yardımcısı Abdullah Gözbaşı, yaptığı açıklamada, "Bu dramın en önemli nedeni Filistin sorununun çözümsüzlüğü başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikası ve İsrail’in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu’da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır" diye konuştu.

Gözbaşı, İsrail’in Filistin halkının meşru temsilcileri ile müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ettiğini belirterek, "ABD büyükelçilik binasının İsrail devletinin 70'inci kuruluş yıl dönümünde Kudüs’te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD’yi bu yanlış politikasını terk etmeye, İsrail’i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz" dedi.

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