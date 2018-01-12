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Kayseri'de CHP'lilerden 'OHAL kaldırılsın' eylemi

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 18:18 | Son Güncelleme 46 dakika önce

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de CHP il teşkilatı üyeleri 'OHAL'e artık yeter, kaldırılsın, demokrasi istiyoruz' çağrısı yaptı. CHP'nin yeni İl Başkanı Ümit Özer de ilk basın açıklamasını yapmış oldu.

CHP üyeleri, Kayseri'de 'OHAL kaldırılsın' eylemi yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını CHP İl Başkanı Ümit Özer yaptı. Açıklamasında ülkenin 18 aydır OHAL ile yönetildiğini ifade eden Özer, "Darbe ve darbecilerle mücadele bahanesiyle başlayan OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AKP iktidarı ilk günden bu yana darbecilerle mücadele değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektedir. Her geçen gün baskının sınırları genişlemekte ve sağcı solcu ayırmadan toplumun büyük bir kesimi terörist olarak suçlanmaktadır. Toplumda açılan çatlaklar derin çukurlar haline getirilmektedir. İktidara gelirken OHAL'i kaldırma vaadiyle yola çıkanlar, bugün OHAL'den beslenen baskı rejimini KHK'lar eliyle kuran bir yapı haline gelmiştir. Demokrasiden giderek uzaklaşılmaktadır. OHAL altında gidilen referandum da mühürsüz seçim olarak tarihe geçmiş, milli iradenin gaspı alenileşmiştir. Hükümetin baskıları tüm kurumları sarmıştır" diye konuştu.

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