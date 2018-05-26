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Kayseri'de Vatan Partisi milletvekili adaylarını tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

VATAN Partisi Kayseri Milletvekili adayları düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Kayseri'de Vatan Partisi milletvekili adaylarını tanıttı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - VATAN Partisi Kayseri Milletvekili adayları düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı ve milletvekili adayı Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş, HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi.
Yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığı, basın toplantısı ile kentteki milletvekili adaylarını partililere ve kamuoyuna tanıttı. Programda konuşan İl Başkanı ve milletvekili adayı Prof. Dr .Eyüp Selahattin Karakaş, "Ekonomide durum her geçen gün kötüye gidiyor. Dış ödemeler açığımız ekonomide depremlere yol açtı. Tayyip Erdoğan yönetimi çıkmazdadır. Bu ortamda girdiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinde parti olarak seçim önerilerimiz vardır. Buna göre; hortumlanan kaynaklar milletin kaynağına dönüştürülecek. Küçük ve orta sanayi desteklenecek. Mavi vatan için deniz bakanlığı kurulacak. Kandil'e beyaz bayrak çektirilecek. Bakanlar Kurulu ve Adalet bakanının istemiyle HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunulacak" dedi.
Açıklamanın ardından Vatan Partisi'nin Kayseri 27'nci dönem milletvekili adayları tanıtıldı. Partinin adayları sırasıyla şöyle:
1- Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş, 2- Mehmet Canbulan, 3- Beyhan Yıldırım, 4- Tuğba Tüfek, 5- Mustafa Koçak, 6- Selma Tosun, 7- Mehmet Onaylı, 8- Koray Enes Yılmaz, 9- Leyla Özhan, 10- Kazım Berk Öztürk.

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Kayseri'de Vatan Partisi milletvekili adaylarını tanıttı

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