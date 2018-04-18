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Kayseri'deki FETÖ yapılanması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

CHP'li Arık: - "FETÖ yapılanması Kayseri'de bu kadar güçlü ise bunun iki nedeni vardır, birincisi AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, ikincisi de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'dir"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "FETÖ yapılanması Kayseri'de bu kadar güçlü ise bunun iki nedeni vardır; birincisi AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, ikincisi de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'dir." iddiasında bulundu.

Arık, düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, "Ciddi bir FETÖ borsası var." dediğini, bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'yü kastederek, "Kayseri'de Sayın Elitaş'a sorun." ifadesini kullandığını anımsattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, bunun üzerine Kılıçdaroğlu aleyhinde 100 bin liralık tazminat davası açtığını anlatan Arık, şöyle konuştu:

"Sayın Elitaş, 65 sanıklı FETÖ davası görülürken Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına gitti, yarım gün Başsavcı'nın odasında kaldı. Elitaş'a, 'Ayıp değil mi, günah değil mi? Baklavacılar, öğretmenler, öğrenciler, doktorlar hapiste iken; sizin, iş adamlarının davasının görüldüğü sırada Başsavcı'nın odasında ne işiniz var? Bu yargıyı baskı altına almak, gözdağı vermek değil midir?' dediğimizde Elitaş bize, 'kriptocu FETÖ'cüleri Başsavcı'ya ihbar edemez miyim?' diye cevap vermişti. Bu ziyaretin hemen arkasından, içinde Elitaş'ın akrabalarının da olduğu 20 iş adamı serbest bırakıldı. Biz de 'kriptocu FETÖ'cüleri ihbar ettim' deyince, Elitaş'ın imana geldiğini, kendisini ve arkadaşlarını ihbar ettiğini düşünmüştük."

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın, "Savcıların odasında ne işin var, ey Kayseri." diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk hakkında neden dava açmadığını soran Arık, Mustafa Elitaş'ın, daha ağır bir ithamda bulunan Metin Külünk hakkında da dava açması gerektiğini bildirdi.

Kendisinin FETÖ'cü birisi ile Kayseri'de çekilen bir fotoğrafının yayınlanması halinde milletvekilliğinden istifa edeceğini vurgulayan Arık, "AKP'yi kazıyın altından FETÖ çıkacaktır, FETÖ'yü de kazıyın altından AKP çıkacaktır. FETÖ yapılanması Kayseri'de bu kadar güçlü ise bunun iki nedeni vardır; birincisi AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, ikincisi de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'dir." diye konuştu.

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