Kayseri'deki FETÖ yapılanması

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "FETÖ yapılanması Kayseri'de bu kadar güçlü ise bunun iki nedeni vardır; birincisi AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, ikincisi de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'dir." iddiasında bulundu.

Arık, düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, "Ciddi bir FETÖ borsası var." dediğini, bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'yü kastederek, "Kayseri'de Sayın Elitaş'a sorun." ifadesini kullandığını anımsattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, bunun üzerine Kılıçdaroğlu aleyhinde 100 bin liralık tazminat davası açtığını anlatan Arık, şöyle konuştu:

"Sayın Elitaş, 65 sanıklı FETÖ davası görülürken Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına gitti, yarım gün Başsavcı'nın odasında kaldı. Elitaş'a, 'Ayıp değil mi, günah değil mi? Baklavacılar, öğretmenler, öğrenciler, doktorlar hapiste iken; sizin, iş adamlarının davasının görüldüğü sırada Başsavcı'nın odasında ne işiniz var? Bu yargıyı baskı altına almak, gözdağı vermek değil midir?' dediğimizde Elitaş bize, 'kriptocu FETÖ'cüleri Başsavcı'ya ihbar edemez miyim?' diye cevap vermişti. Bu ziyaretin hemen arkasından, içinde Elitaş'ın akrabalarının da olduğu 20 iş adamı serbest bırakıldı. Biz de 'kriptocu FETÖ'cüleri ihbar ettim' deyince, Elitaş'ın imana geldiğini, kendisini ve arkadaşlarını ihbar ettiğini düşünmüştük."