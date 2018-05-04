HABER

Kayserili seçmenler, imza için ilçe seçim kurullarında

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 11:21 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de seçmenler, Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçe seçim kurullarınca adliyede oluşturulan başvuru noktalarına gelip, cumhurbaşkanı adayları için imza verdi.  Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına başlandı.

Kayserili seçmenler, imza için ilçe seçim kurullarında

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de seçmenler, Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçe seçim kurullarınca adliyede oluşturulan başvuru noktalarına gelip, cumhurbaşkanı adayları için imza verdi.
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına başlandı. Cumhurbaşkanı adayları için seçmenlerden imza alınmak üzere Kayseri Adliyesi'nin 2'nci katında bulunan Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçe seçim kurulları önüne masalar yerleştirildi. İmza verme işlemi saat 08.00'de başladı. Yetkililer, imza aldıktan sonra seçmene bir örneğini vereceklerini, birinin kendilerinde kalacağını belirtip, sisteme de bilgisini gireceklerini söyledi. Adayların, istedikleri anda kaç imza toplandığını göreceği belirtildi.
YARIM SAATTE 2 BİN 730 İMZA TOPLANDI
İYİ Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı Basın Sorumlusu Alkan Okuyucu, "İmza veren kişi sayısını anlık görebiliyoruz. Saat 08.30 itibarıyla 2 bin 730 imza topladık. Bu sayının kısa sürede 100 bini aşacağını düşünüyoruz. Kayseri'de 5 bine yakın üyemiz var. Kayseri'de ilgi bir hayli fazla. Üye sayımız 5 bin olsa da biz burada daha fazla ilgi bekliyoruz. İmza vermeye gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Seçmenler, cumhurbaşkanı adayları için 4- 9 Mayıs günlerinde, 08.00 ile 20.00 saatleri arasında ilçe seçim kurullarında imza verebilecek.

FOTOĞRAFLI

Kayserili seçmenler, imza için ilçe seçim kurullarındaKayserili seçmenler, imza için ilçe seçim kurullarında

İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...İşte Muharrem İnce'nin seçim otobüsü...
Yeni rekor kırdı Yeni rekor kırdı
CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

İYİ Parti'nin Türkeş ve Yazıcıoğlu önergesi kabul edilmedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.