"Kayyumlar aslan gibi çalışıyor"

Türkiye'nin elektrik üretiminin her geçen gün arttığını ifade eden Özhaseki, bunun sanayinin büyümesinin de bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'de son 15 yılda yapılanları değerlendiren Bakan Özhaseki, bazı eksikler olsa da Türkiye'nin 15 yıl öncesine göre çok değiştiğini ve ilerlediğini vurguladı.

Gezi Olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi olaylara rağmen Türkiye'nin dünyanın 17'nci büyük ekonomisi haline geldiğine işaret eden Özhaseki, "Allah'a şükür çok büyük yatırımlar yapılıyor. ABD'de yayınlanan bir dergide dünyanın 10 büyük projesini sıralamışlar, 6'sı Türkiye'den. Üretiyorsunuz, yurt dışına satıyorsunuz. İhracatımız 37 milyar dolardan 157 milyar dolara çıktı. İnşallah daha da büyüyeceğiz." diye konuştu.

Seçime sayılı günler kaldığına değinen Özhaseki, Batı'nın Türkiye'ye olan olumsuz tavrını, ekonomiyi boğma çabalarını, PKK'yı destekleme çalışmalarını anladığını ancak Türkiye'deki bazı kişilerin tavrını anlamakta güçlük çektiğini kaydetti.

"PKK'nın yanında olanları anlamakta zorluk çekiyorum." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bir yanda terör örgütünün siyasi bir uzantısı var. Her türlü sözcülüğünü yapıyor tamam. Ama bizim ana muhalefet partisi de hiç yanlarından ayrılmıyor. Güneydoğu'da 100'e yakın bunların belediyesi vardı. Bölge halkından döve döve oy alıyorlardı. Sandıklara kimseyi sokmuyorlardı, haziran seçimleri böyle oldu. Bazı köylerde Türkçe bilen yok, okuma yazma bilen yok ama oy iptali de yok. Kasım seçimlerine geldik, önlemler aldık. Belediyeler en büyük güç kaynaklarıydı. Bunlar tüm parayı dağa gönderiyorlardı. Kayyum atadık, kim bunlar kaymakamlar. İdil'e, Cizre'ye pırıl pırıl hizmetler geldi. En çok ana muhalefet bağırdı bize o dönem, 'diktatörsünüz' diye. Kimsenin seçimle oraya gelmesi ona suç işleme özgürlüğü vermez. Vatandaş bana hizmet için oy veriyor, 'Kandil'e para gönder' diye vermiyor. 'Oy alarak geldiniz istediğinizi yapın mı' diyorlar. PKK'nın belini kıran en önemli hareket, kayyumların belediyelere atanması oldu. Kayyumlar aslan gibi çalışıyor.

En son şimdi başladılar, 'PKK terör örgütü listesinde ama YPG değil' diye. Adamlar sürekli harf değiştiriyor. Yarın birgün ABC derlerse çok masum mu olacak. O da PKK o da bölücü, o da katil. İki gün önce 'Kandil'e girmeyin' diyorlardı. Genel Başkanları baktı kötü bir gidişat var. 'Kandil'i destekliyoruz' demeye başladılar. FETÖ, PKK ağzıyla konuşulur mu böyle bir rezillik olur mu, böyle bir rezillikle de karşı karşıyayız."

