Kazım Kurt, 4 yılın değerlendirmesini yaptı

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetleri değerlendirmek ve katılımcıların soru ve eleştirilerini dinlemek için bir basın toplantısı düzenledi.

Bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel’in yanı sıra pek çok muhtar ve CHP üyesi de katıldı. “Yaşanan büyük değişim 7’den 70’e tüm insanların yüzlerini güldürüyor”

Geçen 4 yıllık süreçte büyük başarılara imza attıklarını ve Odunpazarı’nı sosyal demokrat bir anlayış ile yönettiklerini dile getiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Odunpazarlı hemşehrilerimizle 4 yılda çok büyük işler başardık. Katılımcılığın, demokrasinin, örgütlenmenin ne olduğunu tüm Türkiye’ye gösterdik. Odunpazarı’nda sosyal demokrasiyi her alanda egemen kıldık. 2018 yılındayız ve 2018 yılında belediyecilik, artık klasik belediyecilik olmaktan çıktı. Bizim amacımız sosyal demokrat, toplumcu, katılımcı bir belediye oluşturmak. Bunun için bütün demokratik kitle örgütleriyle işbirliği içindeyiz. Pek çok çalışmamızı demokratik kitle örgütleri ile birlikte yapıyoruz. Hatta bu demokratik kitle örgütlerinin bu işlerin önüne geçmesi gerektiğini savunuyoruz. 4 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaların hepsinde Odunpazarlı hemşehrilerimizin sesine kulak verdik, çoğu zaman da onların sesi olduk. Bugün gelinen noktada Odunpazarı’nda yaşanan büyük değişim 7’den 70’e tüm insanların yüzlerini güldürüyor, umutlarını arttırıyor. Odunpazarlı hemşehrilerimiz geleceğe daha umutla bakıyor. Biz, Odunpazarı Belediyesi’ni sosyal demokrat, şeffaf, katılımcı, halkçı bir anlayışla yönetiyoruz” şeklinde konuştu.

“Özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve yoksullar ile ilgili dikkat çeken çalışmalara imza attık”

4 yıllık süreçte yapılan faaliyetlerde her zaman toplumun dezavantajlı gruplarına öncelik tanıdıklarını belirten Başkan Kurt, “Özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve yoksullar ile ilgili dikkat çeken çalışmalara imza attık.Görme engelli bireyler için bina girişi ve tüm katlara ‘hissedilebilir yüzey’ yerleştirdik. Binadaki tabelaları onların da okuyabileceği gibi değiştirdik. Belediye de çalışan personelin işitme ya da konuşma engelli bireyler ile daha rahat iletişim kurabilmesi için belediye personeline işaret dili dersleri verdik. Her müdürlükten en az bir personelimiz işaret dili biliyor. Gün Sazak Caddesi’nde 6 bin 985 metrekarelik bir alana Engelsiz Park yaptık. Ayrıca ilçe genelinde yapılan birçok parkta engelli bireyler için yapılmış özel alanlar bulunuyor.Odunpazarı Belediyesi olarak, engelli bireyler ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli bireyler için hayata geçirmeye hazırlandığımız projelerden biri de “Engelsiz Kültür Sanat Merkezi”. Seramik Park’ta yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Çocuklar bu atölyelere aileleri veya öğretmeleri ile gelirken; bu atölyelerde dans, halk oyunları, seramik, el sanatları ve spor gibi grup etkinlikleri yapılacak. Kütüphane ve kafeteryası da olacak olan Engelsiz Kültür Sanat Merkezi, engelli bireylere istihdam da sağlayacak. Engelsiz Kültür Sanat Merkezi’nde aynı zamanda engelli ailelerine psikolojik danışmanlık hizmetleri verilecek” ifadelerini kullandı.

“’Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı’ sloganını benimsedik”

Kadınlara yönelik özel çalışmalarının bölgede birçok kolaylığı da beraberinde getirdiğini vurgulayan Başkan Kurt, “Kadınlara yönelik yerel ve sosyal politikalar üretmek, projeler geliştirmek, kadınların yanında tüm dezavantajlı grupların belediye hizmetlerinden eşit olarak yararlanmalarını amaçlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz geride bıraktığımız 4 yılda; rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, sosyal yardımlar, eğitim destek programları, kadın sağlığı eğitim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, psiko-sosyal faaliyetler ve sağlık hizmetleri ile Odunpazarlı hemşehrilerimize hizmet veriyor. Odunpazarı Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta aktif olarak yer edinmeleri için Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP), Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Halk Merkezleri’nde çalışmalar yürütüyor. 2018 yılında bu çalışmalarına Odunpazarı Kadın Kooperatifi, 0-6 Yaş Grubu Çocuk Bakıcılığı ve Etkinlikleri Sertifika Programı ile Yaşlı ve Engelli Bakıcılığı Sertifika Programı da eklendi. Göreve geldiğimiz günden beri “Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı” sloganını benimsedik” dedi.