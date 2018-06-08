KDK, kesilen eğitim yardımı için devreye girdi

İki kızı için aldığı eğitim yardımı kesilen vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. KDK'nın girişimiyle eğitim yardımı yeniden ödenmeye başlandı.
KDK'ya başvuran bir vatandaş, ilkokul öğrencisi iki kızı için eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkı kazandığını ve aldığı ilk taksidin ardından yardımın kesildiğini belirtti.
İdare ile yazışma yaptığını ancak söz konusu desteğin kesilme nedenini öğrenemediğini belirten vatandaşın eğitim desteğinden yararlanmaya devam etme talebiyle yaptığı başvuru KDK tarafından değerlendirmeye alındı.
Şikayet başvurusunu inceleyen kurum, ilgili idarelere başvurucunun mağduriyetini bildirdi. Görüşmeler sonucunda başvurucunun talebi yerine getirilerek mağduriyeti giderildi.
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