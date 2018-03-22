KDV Kanun Tasarısı Genel Kurulda

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, vergi oranlarının düşürülmesi, buna karşın vergide istisna ve muafiyetlerin azaltılması gerektiğini belirterek, "Vergi sistemi ve Katma Değer Vergisi için bir reforma ihtiyaç var." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarı'nın geneli üzerinde görüşüldü.

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, tasarının, işletmelerin belli ihtiyaçlarına cevap vereceğini düşündüklerini, ancak bunun bir reform niteliği taşımadığını dile getirdi.

Ayhan, 28 AB ülkesinde uygulanan KDV oranlarına bakıldığında Türkiye'nin, en düşük KDV oranlı ülkeler arasında yer aldığını aktararak, "Ülkemizde KDV sistemindeki sorun oranlar değil özellikle belirli faaliyet ve sektörler için getirilen ve kapsamı sürekli genişletilen istisna ve indirimlerdir." diye konuştu.

Tasarının KDV sistemindeki bu çarpıklıkları düzeltecek, adil bir yapıya kavuşturacak düzenlemelerden yoksun olduğunu savunan Ayhan, şunları söyledi:

"Kanun yapma sürecini, sorunlu alanlarını kalıcı çözüme kavuşturma sorumluluğu altında yürütmek esas olmalı. İdarenin çeşitli kesimleri, bunların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması doğal ancak bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin çok doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Tasarının esas itibarıyla, kamuoyunda aksettiği gibi KDV sisteminin aksayan yönlerini düzeltecek daha adil ve etkin yapıya kavuşturacak bir düzenleme olması beklenirken belirli kesimlerin istifade edeceği iadeler, istisnalar ve ilave kolaylıklardan ibaret kaldığı görülüyor."