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KDV Kanun Tasarısı kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 23:29 | Son Güncelleme

ANKARA (İHA)

ANKARA (İHA)

Diyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardıDiyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardı
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