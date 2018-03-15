KDV Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Çiftlik Bank" soruşturmasıyla ilgili, "Yapılacak soruşturmalar çerçevesinde kara para aklamaya konu faaliyetlerin belirlenmesi halinde doğal olarak zaten MASAK da konuyla ilgili çalışmaları ayrıca yapacaktır." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarının görüşmeleri sürüyor.
Ağbal, milletvekillerinin, "Çiftlik Bank" soruşturmasıyla ilgili sorusu üzerine, bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gerekli açıklamaları yaptığını, gerekli adımları attığını ve soruşturma başlattığını söyledi.
İçişleri Bakanlığı ve savcılıkların da bu konuya el attığını belirten Ağbal, şu anda konunun adli merciler tarafında soruşturulduğunu dile getirdi.
Ağbal, "Bu alanda tabii ki vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri mağduriyetlere dönük olarak her türlü tedbiri hükümet olarak alırız. Çalışmalar da yapılıyor. Yakalamalar, gözaltılar var. İlgili bakanlıklar da çalışmalar yapıyor." diye konuştu.
Naci Ağbal, "Yapılacak soruşturmalar çerçevesinde kara para aklamaya konu faaliyetlerin belirlenmesi halinde doğal olarak zaten MASAK da konuyla ilgili çalışmaları ayrıca yapacaktır." ifadesini kullandı.
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