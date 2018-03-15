KDV Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (2)

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre, vergilendirilen mükelleflerin kazancının tespitinde, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen KDV ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV gelir olarak dikkate alınacak.

TBMM Başkanlığına sunulan Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Yatırım, üretim ve ihracatın teşvikine yönelik gerçekleştirilen yapısal reformların devamı niteliğindeki Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun Ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı, KDV istisnalarının kapsamını genişletiyor.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nca iadesi gereken vergi 3 ay içinde iade edilmezse, bu tutarlara 3 aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, ret ve iadesi gereken vergiyle birlikte mükellefe ödenecek.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler, aylık KDV beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeyebilecek.

Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci sınıf tüccarlar için geçerli olan haddin iki katına kadar olanları, hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya yetkili olacak.

Bu mükelleflerin, vergiye tabi işlemleri nedeniyle yıl sonuna kadar yüklendikleri ve indirim yoluyla gideremedikleri vergiler, iktisadi işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecek. KDV mükelleflerinin, ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikte olmayan teslim hizmetleri dolayısıyla yüklendikleri vergi indirim konusu yapılamayacak. İade, devlet iç borçlanma senedi ihracı yoluyla da yapılabilecek. Bu işlem, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan tarafından belirlenecek kamu bankalarına özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilerek gerçekleştirilebilecek.

KDV'ye tabi olanların ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim hizmetleri dolayısıyla adlarına yaptırılmış KDV mükellefiyeti, yıl sonuna kadar bunların iktisadi işletmeleri adına yapılacak mükellefiyet ile kapatılacak.

Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin, bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına da KDV istisnası sağlanacak. KDV'den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınarak, işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükü kaldırılacak.

KDV iadesine dayanak rapora konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla mükellefler tarafından indirim yoluyla giderilemeyen KDV, ayrı bir hesapta izlenecek. Bu hesapta izlenen tutar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ödenecek KDV ile iade edilecek KDV'ye, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlerine göre yapılacak mahsup dışında, sonraki dönemlere devrolunmayacak, iade edilmeyecek.

Maliye Bakanlığı, ayrı bir hesapta izlenen KDV'yi, bütçe imkanlarını dikkate alarak uygun gördüğü zamanlarda, sektörlere, işletme büyüklüklerine, indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin kaynağına göre kısmen ya da tamamen iade edebilecek. Bakanlık ayrıca, mükellefin vergi dairesine olan borçlarına, borcun tür, tutar, tahsil kabiliyeti, faaliyetin devam edip etmediğini dikkate alarak mahsup ettirmeye, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına izin vermeye, iadeyi vergi incelemesiyle veya sektörlere, işletme büyüklüklerine ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin kaynağına göre vergi incelemesi dışında belirlenecek diğer yöntemlerle yapmaya, iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye de yetkili olacak.