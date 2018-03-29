KDV Kanunu kabul edildi

Katma Değer Vergisi Kanunu kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Katma Değer Vergisi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.
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