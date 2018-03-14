KDV Kanunu Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Tasarının, vergi, KDV mükelleflerinin vergi yükünü azalttığını ifade eden Ağbal, mevcut kanuna göre radikal değişiklikler yaptıklarını kaydetti. Ağbal, kanunun yürürlüğe girdiği 1985'ten beri özel sektöre, "Her ne olursa olsun, yüklenim KDV'si varsa, bu KDV'yi de satışlar üzerinden gideremiyorsanız, bu maliyete, vergi yüküne siz katlanmak zorundasınız." denildiğini, burada örtük bir vergileme olduğunu söyledi.

Vatandaşın yararına ve herkesi ilgilendiren son derece önemli bir düzenleme yaptıklarını dile getiren Ağbal, tasarının yasalaşması halinde, sonraki döneme devreden KDV'nin iadesi nedeniyle 2020 yılından itibaren 9 milyar liralık bir vergiden vazgeçeceklerini bildirdi.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV'de indirimlerden, istisnalardan uzak durulması gerektiğini belirterek, "Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gelir Politikaları Genel Müdürlüğümüz indirimli oran uygulanan, yüzde 1 ve yüzde 8 olarak yaptığımız bütün uygulamaları gözden geçiriyor. Beklenen amacı sağlayamayanlarla ilgili düzenleme yapacağız. " dedi.

Tasarının, vergi adaletine hizmet ettiğini vurgulayan Ağbal, ne kadar çok yatırım yapılırsa devletin daha çok KDV aldığını belirtti. Ağbal, KDV Kanunu'nun amacının, yatırımcıyı, üreticiyi, ihracatçıyı vergilemek değil, nihai tüketiciyi vergilemek olduğunu kaydetti.

- "Kartopu gibi büyüyor"

Ağbal, 167 milyar liralık sonraki döneme devreden KDV bulunduğuna işaret ederek, bunun kartopu gibi büyüdüğünü, işletmeler üzerinde yükü artırdığını söyledi. Ağbal, bugün buna müdahale etmemeleri halinde 5 yıl sonra müdahale ettiklerinde 300 milyar lira olacağını bildirerek, tasarının vergi yükünü aşağı çektiğini dile getirdi.

İadelerin çok titiz şekilde incelenerek yapılacağını ifade eden Ağbal, sistemin, belge düzenini yerleştireceğini, daha fazla e-fatura, e-arşiv kullanılacağını kaydetti. Ağbal, vergilerin kanunla konulup, idareyle toplanıldığını anlattı.

Ağbal, Ankara Yenimahalle'de risk analiz merkezi kuracaklarını ifade etti.

Bütün ülkelerde oran indirimleri, istisnaları olduğuna işaret eden Ağbal, Türkiye'deki istisnaların diğer ülkelerden çok daha geniş değil, daha dar bile olduğunu söyledi.