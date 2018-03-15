KDV Kanunu tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Üniversite hastanelerinin biriken borçları Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak, daha sonraki süreçte üniversite hastaneleri bu borçları Maliye bakanlığına belirli bir süreç içerisinde ödeyecek." dedi.
Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarıya, üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbı malzeme alımından kaynaklı biriken borçlarına ilişkin ihdas edilen maddeyle ilgili açıklama yaptı.
Üniversite hastanelerinin borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağını ifade eden Ağbal, şunları kaydetti:
"Üniversitelerimizin tıbbi malzeme ve ilaç alımlarıyla ilgili biriken borçları var. Yapmış olduğumuz düzenlemeyle üniversite hastanelerinin bu biriken borçları, üniversiteler ile oluşturacağımız bir sistem üzerinden Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Daha sonraki süreçte üniversite hastaneleri bu borçları Maliye bakanlığına belirli bir süreç içerisinde ödeyecek. 31 Aralık 2017 tarihi ile üniversitelerden 3,5 milyar lira civarında birikmiş bir alacak var. Her ne kadar kayıtlarda gözüken tutar bu olsa da bunun içerisinde bir vade farkının olduğunu da kabul etmek lazım. Burada yasal düzenleme yapıldıktan sonra üniversitelerle, sektörlerle istişare etmek suretiyle hakkaniyete uygun iskonto oranı ne ise o iskonto oranı üzerinden belirlenmiş tutarları ödeyeceğiz. Bu firmalar bakımından zorunlu bir yöntem değil. Bu iskonto edilmiş tutarı kabul etmeyip normal belirlenmiş vadede alma ihtimali de var. Bunun üniversitelerimizi de üniversitelerimize mal tedarik eden firmaları da rahatlatacağını düşünüyoruz."
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