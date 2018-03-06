KDV Kanunu'nda değişiklik içeren tasarı haftaya görüşülecek

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik içeren kanun tasarısı, Mecliste haftaya ele alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün müzakerelerine başlamayı planladığı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerini erteledi.

Komisyonun, söz konusu tasarının görüşmelerine 13 Mart Salı başlayacağı bildirildi.