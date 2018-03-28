KDV Tasarısı TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Görüşmelerde söz alan MHP Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, değişiklikle KDV'de bir reform yapıldığına işaret edildiğini belirterek, "Şunu ifade etmeliyim ki reform, tüm vergi sistemi üzerinde yapılması gereken bir ihtiyaç olarak hala orta yerde durmaktadır." dedi.

Tasarıyla yapılan değişikliklerin çoğunun uygulama kaynaklı sorunları gidermeye yönelik bir düzenlemeden ibaret olduğunu dile getiren Karakaya, "Bunların içerisinde elbette önemli, yerinde olanları var ama yanlış ve eksik olanları da bir hayli mevcut." ifadesini kullandı.

Karakaya, "Şunu hepimiz biliyoruz ki reform niteliğindeki bir çalışma vergileme boyutuyla ele alınıp yapılmalıydı, vergilendirme ilkelerine uygun bir biçimde mükellefi, konusu, matrahı ve tarifesi bir bütün olarak ele alınıp getirilmeliydi." şeklinde konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ise bir vergi reformunun kamu gelirini azaltıcı değil, adil bir biçimde daha da arttırıcı ya da en azından nötr olması gerektiğini savundu.