KDV tasarısı TBMM Genel Kurulunda

Özcan, "Sizin FETÖ'yle mücadele niyetiniz hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak gibi. Bakın ADD ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında nasıl bir bağ varsa, Ülkü Ocakları ile MHP arasında nasıl bir bağ varsa, PKK ile HDP arasında nasıl bir bağ varsa maalesef sizin de bu örgütle aynı şekilde bağınız var." ifadesini kullandı.

- "FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını açarsanız altında kalırsınız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise FETÖ'yle ilgili mücadalede Türkiye'nin en büyük şansının, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi kararlı, milletini seven bir liderin bu mücadelede en önde bulunması olduğunu söyledi.

Turan, şöyle devam etti:

"Eğer bugün, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı olmasaydı, sizin 17 Aralık'tan sonra bankalarında kuyruklarda beklemek ve gazetelerinde kuyrukta beklemek tarzınız devam etseydi bugün halen bu ülkede FETÖ bir numaralı tehdit olacaktı. Ama hamdolsun ki biz 17 Aralık'tan sonraki süreçte bunların ne yaptığını gördükten sonra çok büyük bir mücadeleye girdik. Bunu tüm dünya gördü.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını açarsanız altında kalırsınız. Siyasi ayakla ilgili tartışma yapacaksanız ne olur bir aynaya bakın. Vekil adayı yapıldı mı? Yapıldı FETÖ'cüler. Danışman yapıldı mı ceza alanlar? Yapıldı. Biz her seçimde bunları kovarak gardımızı alıp tedbir alarak büyük mesafe kaydettik. Ama CHP'nin şimdiye kadar böyle bir tavrını görmedik; aksine bunların örgüt olmaktan sonraki ilişkilerini tüm dünya bilir hale geldi."