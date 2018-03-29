KDV Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

Milletvekilleri, eski milletvekilleri ile dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından yararlanacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun'a yeni bir madde ekleniyor.

Buna göre, TBMM üyeleri ve bu üyelikleri sona erenlerle dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin kullanımına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş en uygun esas ve usuller dahilinde yararlanacak.

Genelkurmay Başkanı ile kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları, jandarma genel komutanı ve sahil güvenlik komutanı olarak atananlar ile orgeneral, oramiral rütbelerinde bulunanlardan aylıklarını TSK Personel Kanunu'na göre alanlar ve bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi olduğu hükümler ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum bütçelerinden ödenecek.