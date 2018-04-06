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KEFEK'in bu yılki teması "Kırsalda Üreten ve Yöneten Kadın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

KEFEK Başkanı Katırcıoğlu: - "Komisyonun kuruluşunun her yıl düzenlenen bir programla kutlanmasının amacı, kadın erkek fırsat eşitliği konusundaki farkındalığı artırmaktır. Bu yılki farkındalığı artırıcı program teması, 'Kırsalda Üreten ve Yöneten Kadın' olarak belirlendi" - "Çalışma hayatında 'kadın işi', 'erkek işi' şeklinde yapılan ayırımın yıkılması, kadınların farklı sektörlerde ve daha iyi işlerde çalışmalarının önünü açacaktır"

COŞKUN ERGÜL - Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, komisyonun kuruluşunun her yıl düzenlenen bir programla kutlama amacının, kadın erkek fırsat eşitliği konusundaki farkındalığı artırmak olduğunu belirterek, bu yılki farkındalığı artırıcı program temasının, "Kırsalda Üreten ve Yöneten Kadın" olarak belirlendiğini bildirdi.

Katırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların hakları ve sorunlarının, gerek dünyada gerekse Türkiye'de belirli bir gün veya dönemle sınırlandırılamayacak kadar elzem ve üzerinde sürekli kafa yorulması gereken bir mesele olduğunu dile getirdi.

"Ulusal ve uluslararası düzeyde verilen tüm mücadeleler ve gösterilen çabalara rağmen kadınların dezavantajlı konumu, maalesef evrensel bir sorun olarak karşımızda durmaya devam etmektedir." uyarısında bulunan Katırcıoğlu, eğitimden sağlığa, kadına yönelik şiddetten cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara kadar, birçok alanda kadınların sorunlarının varlığını sürdürdüğüne işaret etti.

KEFEK Başkanı Katırcıoğlu, AK Parti hükümetlerinin, 15 yıldır kadınların güçlenmesi ve toplumsal hayatta hak ettiği değeri görmesi amacıyla bu konuları öncelikli politika alanlarından biri olarak gördüğünü belirterek, "Henüz arzu ettiğimiz seviyede olmamakla birlikte, kadın hakları konusunda Türkiye'nin geldiği nokta gayet umut vericidir." dedi.

- "Meclis'teki temsil oranı arttı"

Kadınların güçlenmesi ve toplumdaki statülerinin yükselmesi açısından üzerinde hassasiyetle durdukları bir konunun da kadınların siyasete katılımı olduğunu kaydeden Katırcıoğlu, 2002'de Meclisteki kadın temsili yüzde 4 iken, 1 Kasım 2015 seçimleri itibarıyla oranın yüzde 14,73'e yükseldiğini anımsattı.

Radiye Sezer Katırcıoğlu, "kadın işi", "erkek işi" şeklinde yapılan ayrımın da kadınların istihdam piyasasına katılımını engelleyen bir faktör olduğunu belirtti.

Çalışma hayatındaki bu tür kalıpların yıkılmasının, kadınların farklı sektörlerde ve daha iyi işlerde çalışmalarının önünü açacağını vurgulayan Katırcıoğlu, kadınlara, kendi işlerinin patronu olmaları için cesur ve girişimci olmaları tavsiyesinde bulundu.

- "Birlikte yürüyerek ulaşabiliriz"

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, "2023 vizyonumuza ve 2071 hedeflerimize, ancak kadınlar ve erkekler olarak birlikte yürüyerek ulaşabileceğimizi unutmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Son dönemlerde çocuklara ve kadınlara yönelik bazı elim olaylara şahit olunduğunu söyleyen Katırcıoğlu, yapılan hukuki düzenlemelere ve alınan önlemlere rağmen, bu tür olayların devam etmesinin kendilerini derinden yaraladığını ifade etti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere; kadına yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarını, dinimizle ve kültürümüzle ilişkilendirmeye çalışmak son derece yanlıştır." diyen Katırcıoğlu, bu sorun alanlarının üzerine, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla gitmeye devam edeceklerini vurguladı.

- "KEFEK olarak gereken katkıyı sağlayacağız"

Katırcıoğlu, bu konuyla ilgili kanuni düzenleme Meclise sunulunca, KEFEK olarak gereken katkıyı sağlayacaklarının altını çizdi.

KEFEK'in kuruluşunun, her yıl düzenlenen bir programla kutlandığını anımsatan Katırcıoğlu, bu programların amacının, kadınların yaşadığı farklı sorunlara dikkat çekmek ve kadın erkek fırsat eşitliği konusundaki farkındalığı artırmak olduğuna işaret etti. Radiye Sezer Katırcıoğlu, bu yılki farkındalığı artırıcı program temasının, "Kırsalda Üreten ve Yöneten Kadın" olarak belirlendiğini ifade etti.

Radiye Sezer Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu programla ulaşmak istediğimiz temel hedef, kırsalda yaşayan kadınlarımızın kamu hizmetlerine erişimi, kırsaldaki kadınların güçlenmesine yönelik politikalar geliştirilmesi ve kırsal alandaki kadın girişimciliğinin desteklenmesi konularına dikkat çekmektir.

Program kapsamında, önceki yıllarda olduğu gibi, temamız çerçevesinde kırsal alanda başarılı faaliyetlerde bulunmuş örnek kadınlarımıza farkındalık ödülleri verilecektir. Ayrıca, kırsal alanda çalışan kişilere yönelik girişimcilik ve devlet teşvikleri konusunda Türkiye’nin 81 ilinden programımıza katılacak kadınlarımıza eğitim verilmesi planlanmaktadır."

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