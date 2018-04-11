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KEK eş başkanlıklarına düzenleme

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Ülkelerle ikili ticari ve ekonomik konuların ele alındığı KEK toplantılarına eş başkanlık edecek bakanlara ilişkin Başbakanlık genelgesi yayımlandı

Ülkelerle ikili ticari ve ekonomik konuların ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarına eş başkanlık edecek bakanlara ilişkin Başbakanlık genelgesi yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların ele alındığı KEK toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar 2014/17 Sayılı Genelge ile belirlendi.

Bakan düzeyinde yapılacak KEK toplantılarına başkanlık edecek bakanlar da aynı genelgeyle güncellendi.

Buna göre, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Etiyopya, Güney Kore, İran, Kenya, Meksika, Mısır, Rusya ve Yunanistan ile yapılacak KEK toplantılarına başkanlık edecek.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuğoğlu Ekonomi Bakanı Zeybekci KEK eş başkanlıklarına düzenleme

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