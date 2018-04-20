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Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 20:19 | Son Güncelleme

FOX TV ana haber bülteninde Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan FOX TV muhabiri Tülay Ünal Öçten, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını söyledi. Öçten, CHP'deki kulis bilgilerini ve ankette öne çıkan isimleri de açıkladı.

FOX TV muhabiri Tülay Ünal Öçten, ana haber bülteninde CHP'deki kulis bilgilerini aktardı. Öçten, Kemal Kılıçdaroğlu ile birebir konuşan isimlerden aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun yüksek ihtimalle aday olmayacağını söyledi.

"KILIÇDAROĞLU BÖYLE BİR SİSTEME TALİP DEĞİL"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 'Bizim genel başkanımız böyle bir sisteme talip değil, bizim genel başkanımızın talip olduğu sistem parlamenterdir' açıklamasını da hatırlatan Öçten 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağının en güçlü işareti' olarak niteledi.

MUHARREM İNCE ADAYLIK İSTEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki görüşmeye de değinen Öçten, "Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na aday olacak mısınız, siz aday olmayacaksanız ben olmaya hazırım' dedi" ifadelerini kullandı.

İŞTE ANKETTE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Tülay Ünal Öçten, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptırdığı ankette, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici isimlerine ulaştığını söyledi.

Öçten'in CHP'nin önemli bir isminden aldığını bilgiye göre ankette 2 kişinin daha olduğu ve bu isimlerin dışarıdan olduğu bilgisini aktardı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
NEDEN... SAYIN KILIÇDAROĞLU.. ADAY OLMUYOR.....???? KORKUYORMU...
@ismail_sen_1971 açıklamış... okudun mu? anlayabildin mi? çevren sana boşuna aptal demiyor bilesin....
korkak aday olursa başına geleceği iyi biliyor aday olurda kaybederse chpnin başında kalamacak zavallı korkak
Muharrem ince veya büyükerşen bence bu işe uygun
bütün muhalefetin tek adayı olmalı tek çözüm bu
Chp'de neler oluyor hanı kimse kafasına göre açıklama yapamayacaktı,yapan kapının önüne konacaktı görüyoruz ki Chp'de kapının önüne konulan hep Atatürk'çüler ne yazıkki.
ne oldu k.k? ince ile tırsak konsolosunu parti meclisin mi karar verdi? yoksa seni adam yerine mi koymadılar? madem ki sen aday olmayacaktın da neden turkiye halkından oy istiyorsun? elin bilmem neyiyle gerdeğe giriyorsun. oy istemeye yüreğin varsa ulkeyi yönetmeye de yüreğin olsun da görelim.
HAHAHA
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