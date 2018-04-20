Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

FOX TV muhabiri Tülay Ünal Öçten, ana haber bülteninde CHP'deki kulis bilgilerini aktardı. Öçten, Kemal Kılıçdaroğlu ile birebir konuşan isimlerden aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun yüksek ihtimalle aday olmayacağını söyledi.
"KILIÇDAROĞLU BÖYLE BİR SİSTEME TALİP DEĞİL"
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 'Bizim genel başkanımız böyle bir sisteme talip değil, bizim genel başkanımızın talip olduğu sistem parlamenterdir' açıklamasını da hatırlatan Öçten 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağının en güçlü işareti' olarak niteledi.
MUHARREM İNCE ADAYLIK İSTEDİ
Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki görüşmeye de değinen Öçten, "Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na aday olacak mısınız, siz aday olmayacaksanız ben olmaya hazırım' dedi" ifadelerini kullandı.
İŞTE ANKETTE ÖNE ÇIKAN İSİMLER
Tülay Ünal Öçten, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptırdığı ankette, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici isimlerine ulaştığını söyledi.
Öçten'in CHP'nin önemli bir isminden aldığını bilgiye göre ankette 2 kişinin daha olduğu ve bu isimlerin dışarıdan olduğu bilgisini aktardı.
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