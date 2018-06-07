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Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 16:12 | Son Güncelleme

"Man Adaları belgesi" iddiasıyla ilgili davada mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

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