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Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Ankara'da sürpriz buluşma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören CHP Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Görüşme sürpriz olarak nitelendiriliyor.

BAYKAL'IN GÖRÜŞLERİ ALINDI

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktadığına göre; Mersin'den helikopterle dönen Kılıçdaroğlu doğrudan hastaneye gitti. Görüşme başbaşa gerçekleşti. Atılacak adımlarla ilgili Baykal'dan görüşleri alındı.

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Kemal Kılıçdaroğlu deniz baykal ziyaret 24 haziran erken seçim

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