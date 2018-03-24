Kemal Kılıçdaroğlu iddialı konuştu: 3 seçimi de kazanacağız!

Seçim Yasası'nı değiştirerek nasıl daha fazla milletvekili çıkaracakları arayışını sürdüren iki parti ittifak yapacaklarını açıkladı. Bu onların millete güven duymadıklarının göstergesidir.

Seçimde bütün sandıklara sahip çıkacağız. Sadece CHP'liler değil, demokrasiyi savunan bütün partiler, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarıyla ortak hareket edeceğiz.

Hapishaneler tıka bası dolu. Bir FETÖ borsası kurulduğunu herkes biliyor. İktidar milletvekilleri de bunun farkında.

Saray efradı, ticareti vergi cennetlerinden yapıyor. Buna rağmen utanmadan sıkılmadan ‘yerliyiz, milliyiz' diyorlar.

DIŞ POLİTİKA BİR FELAKET İktidarla hesaplaşma seçimde olacak. Dış politika tam bir felaket. En büyük darbeyi sanayici yiyor. Hükümet de borç batağında. 15 yılda 147 milyar dolar faiz ödediler. Faizi ödeyen bu ülkenin fakir fukarasıdır.

2019 seçimleri hakkında tabandan gelen bilgiler ve araştırma şirketlerinin raporları hakkında Sözcü'ye konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Üç seçimi de biz kazanacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"SONLARINI HAZIRLIYORLAR"



Milletin oyu ile değil, yasada yapılan düzenlemelerle iktidarını nasıl sürdürebileceğinin arayışıdır. Bu arayışa giren partiler, kendi sonlarını hazırlıyorlar.

Bizim tarihimiz şunu göstermiştir: Kim seçim yasalarıyla oynadıysa hep kaybetmiştir. Bunlar da kaybedecekler. Bunun için en büyük görev seçimlerde vatandaşa düşüyor. Mutlaka sandığa gidip oy kullanmalılar.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar verecek olan Parti Meclisimizdir. Cumhurbaşkanı adayını belirlerken, yüzde 100 kazanacağından hiç kuşku duymadığımız, demokrasiden yana AKP tabanı ve diğer partilerden de destek almak istiyoruz. Bazı siyasi partilerle aday belirlemeden önce de oturup konuşacağız.

"KOŞULLAR UYGUN OLURSA ABDULLAH GÜL İLE YİNE GÖRÜŞÜRÜZ"



Sayın Abdullah Gül ile bir yıl önce görüştüm. Koşullar uygun olursa kendisiyle yine görüşürüz. Devlete hizmet etmiş herkesle görüşürüz. Bu, mutlaka adaylık anlamına gelmez.

"KAYBEDEN TÜRKİYE OLDU"



YANLIŞ Suriye politikası, ekonomik olarak da bizi vurdu. Çinliler, Suriye'de 2 milyar dolarlık ihale aldı. İranlılar ihale aldı. Rusya, sahada genişledi. ABD, Suriye'nin doğalgaz ve petrol yataklarının üzerinde konuşlandı. Ortadoğu coğrafyasında kaybeden sadece Türkiye oldu.