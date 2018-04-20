Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, dün amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul'a gitti.
Yalova Milletvekili İnce de törene katılarak Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti. İnce'nin tören sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiği belirtilirken, kabulün bugün 15.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.
Kabülde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
AA
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