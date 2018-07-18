HABER

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 18:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı karikatür paylaşımının ardından tüm milletvekillerine talimat vermişti ancak 143 vekilden 72'si paylaşımda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li vekil için suç duyurusunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Tayyipler Alemi' adlı karikatürü paylaştıktan sonra tüm vekillerine de çağrıda bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRISINA 72 VEKİL KATILDI

Kılıçdaroğlu'nun paylaşım çağrısına 143 vekilden sadece 72'si katıldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li vekil için suç duyurusunda bulundu.

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
İYİ Parti'de deprem!İYİ Parti'de deprem!
CHP ilçe başkanının 15 Temmuz paylaşımlarıyla ilgili soruşturmaCHP ilçe başkanının 15 Temmuz paylaşımlarıyla ilgili soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden! 72 CHP'li vekil

En Çok Okunan Haberler

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak

CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak

CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?

CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?

Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?

Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.