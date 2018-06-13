HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının "Man adaları" iddialarına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı ikinci davada da karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun davacılara 142 bin TL manevi tazminatı faizi ile ödemesine karar verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası karara bağlandı.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları adına avukat Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

FAİZİYLE ÖDEYECEK

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, açılan tazminat davasını kısmen kabul ederek, 100 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 15 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye, 10 bin lira manevi tazminatın da Ahmet Burak Erdoğan'a haksız fiil tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak ödenmesine karar verdi.

Mahkeme hakimi, dava unsuru olan 5 Aralık 2017 tarihli konuşmada Mustafa Erdoğan'a yönelik herhangi bir söz sarfedilmediğinden Mustafa Erdoğan yönünden açılan davanın ise reddine hükmetti.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci'nin avukatları tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık'ta Ankara Arena Spor Salonunda düzenlenen "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmaya yer verilmişti.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, çocuklarını, kardeşini ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilmişti.

Davalı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, daha önce defaatle tekrar ettiği gerçek dışı beyanlarını yinelediği ve sistematik şekilde Erdoğan ve ailesine alenen saldırıda bulunduğu anlatılarak, "Tamamıyla müvekkillerimi yıpratma amaçlı siyasi çıkar güden bu iftira içerikli iddialar davalının hayal mahsulü olmakla birlikte davalı, gerek grup toplantısında gerekse 5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması konuşmasını milyonların huzurunda söylediğinden, bu durumun getirdiği hukuki ve cezai yükümlülüklere katlanmak mecburiyetindedir." ifadelerine yer verilmişti.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmasının kendisine hakaret ve iftirada bulunma hakkı vermeyeceğinin, anayasa, yasalar ve Yargıtay içtihatlarıyla anlatıldığı dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 500 bin lira, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci için de 250'şer bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Bakan Tüfenkci: 'Türkiye'de üretim yok' diyenler art niyetliBakan Tüfenkci: 'Türkiye'de üretim yok' diyenler art niyetli
Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe'den Muharrem İnce’ye cevapEsenyurt Belediye Başkanı Alatepe'den Muharrem İnce’ye cevap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu man adaları

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Okuyucu Yorumları 15 yorum
puahahahahha. Kemal sen olmasan nasıl geçer bu dünya ahahahahha
çok guzelll
banada biri herhangi bi suçlama yapsa dava açsam 142 bin tl alabilirmiyim acep??? temiz paraaa
HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEK BUDUR BAYKAL SENİN YATIP KALKACAK YERİN YOK SUÇLU ADAMI VEKİL SEÇTİRMEK İÇİN ÖNÜNÜ AÇARSAN İŞTE SONUÇLAR
asıl. konuda mahkeme ilaylari kabul etti idi nu ne oluyor adalet nerede
bu tazminatları senden söke söke geri alacağız rte.hiç kuşkun olmasın.padişahlığın bitecek.sürüneceksin.
El pençe duran yargı nasıl karar verir ? İliksiz düğmesiz cübbeyi çıkartıp imam cübbesi giyip tayyip bey e tapın
adalet kime çalışiyor belli oluyor
yargı iş başında. yargı tamamen akp ye çalışıyor.. çok kısa sürdü karara bağlanması. benim iş mahkemem var 5 yıldır daha devam ediyor :)))
zaten bu hakimlerle Kılıçdaroğlu bin kazanması saçma olur hiç şansı yok ki alooo Kılıçdaroğlu nu mahkum edin bitti iki cümle de köy cebe parayı merak ediyorum amaç rezil etmek de 1 liralık dava aç niye bu kadar para ayrıca bu para nereden kimin cebine gidiyor halktan Tayyip Bey'in cebine ne güzel iş ya doyuran adil arkadaş dipsiz kuyu bunlar
şaşırdık mı ki karara?
EEEE BUKADAR TAZMİNATI NASIL ÖDÜYECEKSİN BAY kemall :D
Bu kafa, bu anlayış .bu zihniyet, üst üste yalanlar ona daha çokkkk bedel ödetir. Nasıl olsa CHP ve İŞ BANK arkalarında....
bence tayyibin yaptığı bir numaraydı ve Kk da sazan gibi daldı oyuna geldi .nasıl olsa parti ödüyo sıfır sıkıntı. paralar hayır kurumuna Mehmetçık vakfına.
yalan ve iftiraların sonu gelmez, doğruyu söyleyemeyenden. iyi olmuş, sürekli bir iftira yalan bu ne kardeşim
Diğer Haberler
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.