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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında savcılara fezleke düzenletenin iktidar olduğunu söylerken "Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Fezleke ile Kılıçdaroğlu'nun gözünü korkutalım diyorlar. Sizin feriştahınız gelse benim gözümü korkutamaz." diye konuştu

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Turgut Özal kendini eleştiren karikatürlere saygı duyuyordu. 2018'de bir karikatür çizin de göreyim. Sorun yaratan kişiler sorun çözemezler. Sorun yeratan kişiler ülkeyi tehlikeye atarlar. Ülkenibn beka sorunu vardır. 16 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor. Saat başı CHP diyorlar, CHP ne yaptı size? Biz yönetiyorsak eleştirin. Dolar almış başını gidiyor CHP. Ortadoğu bataklığına CHP soktuysa eleştirin. Benim yanlışlarımı neden millete söylüyor, millete şikayet ediyorsun diyorlar. Kime şikayet edeceğim. Milletin burnundan getirdin. Tahıl ambarı Konya'dayız değil mi? Bütün tahıllar dışarıdan geliyor, sorumlusu CHP mi? Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan beylerdir. Çok açık söylüyorum. Bana maaş dışında para almadın diyorlar. Evet haram yemedim. Haram yemeyi maarifet sanıyorlar. Sen haram yediysen boğazında dursun. Ben haram da yedirmem. CHP iktidar olursa malı nasıl götüreceğiz diyorlar.

FEZLEKE

Savcılara talimat verip Kılıçdaroğlu'na fezleke hazırlayın diyorlar. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Kılıçdaroğlu fezleke il egeri adım atacak sanıyorlar. Asla geri adım atmam. 50 kere söyledik kışlaya, camiye siyaset sokmayın. Şimdi her yere siyaset soktular. Adalet yok kardeşim. Adalet olsa ben neden 450 kilometre yürüyeyim. Dolar aldı başını gitti. 15 yılda Türk parasını bu kadar dibe götüren olmadı. Bir de milliyiz derler. Mevlana'nın huzurunda söylüyorum, siz gayrimillisiniz. Siz devletin kozmik odasını açıyorsanız. Açık ve net söylüyorum vatan hainisiniz.

DOLAR

İhaleleri neden dolarla yapıyorsun?, Her şey yerli yapılıyor, üretiliyor. Neden ihaleyi dolarla yapıyorsun? Yeşile merakın, dolara merakın nereden geliyor senin? Köprüyü, hastaneyi buradaki malzemelerle yapıyorsun, neden dolarla ihale açıyorsun? Vatandaş dolarları bozdurdu. Ben Erdoğan'a tek kelime söyledim. Sen servetindeki dolarları bozdurdun mu? Sen Man Adası'ndaki 1 sterlinlik şirkette 15 milyon dolarlık ne yaptın? Ben onun dolar sevgisini, yeşil sevgisini biliyorum. Şimdi bir daha fezleke hazırlayacaklar, hazırlamazsanız şerefsizsiniz.

"FERİŞTAHINIZ GELSE BENİM GÖZÜMÜ KORKUTAMAZ"

Dolar aldı başını gidiyor. Kim kazanıyor, bankada doları olanlar. Elini kolunu sallamadan kar ediyorlar. Bunlar kim biliyor musunuz? Sabah dinden bahsedip akşam ellerin viski ile oturan beyler. Bakkalara soralım Konya'da, kaç dolarlık hesabın var diye. Bunlar Ankara'daki beylerin dolarları. Katar samimiyeti nereden geliyor?

BERAT ALBAYRAK'A KATAR ÇAĞRISI

Katarlı dedi ki, biz Akdeniz'de arayacağız enerjiyi. Kiminle ABD ile. Bir bakan dedi ki ben çok kırıldım bu karara. Hadi esip gürlesene, neden esip gürlemiyorsun? Para orada diye mi? Dolara o kadar bağlandılar ki, tefecilere esir oldular. Tefeciler diyorlar ki faizi yükselt, parayı getirmeyiz. Saraydaki zat da diyor ki, faiz çok yüksek ülkeyi CHP mi yönetiyor?

Konyalı kardeşlerime, muhafazakar demokrat kardeşlerime, ülkücü muhafazakar kardeşlerime sesleniyorum; 150 milyart dolar faizi İngiltere'deki lobiye milletten aldıkları vergiyle ödediler. Faizi düşürmek için lobi kurduk diyor? Ne lobisi kurdun. Ben konuştum da, faizin kötü bir şey olduğunu öğrendi. Yakayı tefeciye kaptırdı, Türkiye'nin beka sorunu var diyor. Bir hükümet yakayı tefeciye kaptırdıysa, orada adalet yoktur.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Bu chp li arkadaşlar nereye ters bastı nasıl bir beddua alkıki bu adamı başlarına getirdiler çok merak ediyorum
Siz işinize bakın..Bırakın da CHP genel başkanının kim olacağına CHP liler karar versin.. Burada sizi rahatsız eden ne ? iddialarıniz doğru ise sevinmeniz gerekmez mi ?
DİNİ MİLLETİ ALLAH İLE MÜSLÜMANLIK LA ALDATAMIYOR DİMİ SİZİN GİBİ DİNİ KULLANAMIYOR O YÜZDEN
Yav şu adam yüzünden partiden soğudum. Hala niye başta tutuyorlar anlamıyorum. Konuşmayı bilmiyor resmen. Bu adam oldukça CHP 50 yıl geçse de kazanamaz.
Hangi partiden soğudun , AKP den mi ? Kılıçdaroğlunun dile getirdiği gerçekler seni partinden soğuttuysa doğru yoldasın demektir..
SEN DİNDEN İMAN DAN SOGUMUŞSUN KILIÇDAROĞLU NU SEVEMEZSIN DEIZM DÜŞMÜŞ BİR DİNDAR GENÇLİĞİ BU BATAKLIĞA AKP SÜRÜKLEDİ KILIÇDAROĞLU DEGIL
@selim_aritr_2017 Kılıçdaroğlu çok iyi konuşuyor
Kılıçdaroğlu sonunda çıldırdı. Allah akıl fikir versin
HAYİRDİR TITREMEYE BASLADINIZ GALIBA
çok bozuk ağzı
bu ülke de Bi kişi var oda sensin :)
şunun kullandığı kelimeye bakarmısınız işte bu yüzden sen ve zihniyetin asla iktidar olamayacaksınız
Bunun kadar boş beleş konuşan biri daha yoktur bu partide.gerçi partinin kendi içi boş liderinden ne bekleyecenki???
TÜRKİYE BÜYÜK SAVAŞIN EŞİĞİNDE.. BİZİMKİLER... VIR-VIR PEŞİNDE... BİRLİK OLMAK ZAMANI..
Birlik beraberlik toplumu hücrelerine kadar ayrıştırarak, kutuplaştirarak , her gün farkli bir sosyal kesimi aşağılayarak , kendisi gibi düşünmeyen herkesi hain , terorist , devlet düşmanı ilan ederek hedef göstererek sağlanamıyor..
Bende chp liyim ve bende bu adamı çok sevmem ama akp li arkadaşlar ülkeyi kim yönetiyor neden sürekli chp söyle böyle deniyor elinize vicdaniza koyun her şeyden şimdiki hükümet sorumlu
yazıklar olsunn yaa siyasetin geldigii noktaya bakarmısınızz al birini vur ötekini yazıkk
kemal kılıçlar oğlunun dili fazla uzadı tamam eleştir ama hakaret ve küfür bu chp ve kemalistlerin hepsinde var bunlar verecek cevabı olmayınca gerek basın gerekse sosyal medya üzerinden kendisi gibi düşünmeyen insanlara ağza alınmayacak küfürler ediyorlar gerek chp gerekse bu lanet partiye oy verenlerin hepsi ahlaksızdır millet bu zihniyet yüzünden atatürkten bile soğudu chp şuanda başta feto pkk ve batılı devletlerin kuklası olmuştur chp türk ve islam düşmanı batının maşasıdır kemal kılıçlar oğlunun dokunulmazlığı kaldırılıp tutuklanmalıdır özellikle hakaretleri biyerlerden emir alıp yapıyo
şu yorumlara bak , bu adam yüzünden partisinden soğumuş, yok efendim bu adam ne konuştuğunu bilmiyormuş. Arkadaş siz erdoğan aşkına öyle bir düşmüşsünüz ki soyulduğunuzun farkında değilsiniz. siz öyle bir efsunlanmışsınız ki dış ve iç siyasette,ekonomide,eğitimde,tarımda her kolda politikaları çökmüş bir partiye hala sınırsız destek veriyorsunuz.izlediğiniz kanallar sizi kandırmakta artık o kadar zorlanmıyorlar ki,doların,artışını,benzinin zammını severek karşılıyorsunuz.İşte tam da burada kılıçdaroğlu yüzünüze gerçekleri söylüyor fakat siz o kadar hazırsınız ki dinlemeden eleştirmeye yazık.
Kanun böyle diyor..sende çeneni tut ağzını bozma..Muhalefet lideriysen yargılanmadan kaçamazsın..
chp nin işi gucu şiddet kufur hakaret bu polıtıkamı yaptıkları
iktidar karşıtı olmama rağmen bu tür konuşmaları onaylamıyorum. Bu tür laflar zaten karşı tarafa yakışıyor. Kılıçdaroğlunu artık anlamıyorum, bu tür kelimeleri nasıl kendisine yakıştırıyor. Danışmalar yanlış yönlendiriyor. Onların ağzıyla konuşmak zorunda değil. Zaten yıllardır onların yarattığı gündeme cevap vermekle boşa vakit geçiriyorlar. Cevap vermeyip devamlı toplumun sorunlarını konuşup,çözüm önerilerini ifade etse bunlar ne yapacaklarını şaşırırlar. Sanki ülkede herkese bir rol biçilmiş ve tiyatro oynuyorlar. Bu seçimlerde toplumun kabul edeceği bağımsız birinin çıkması şart oldu.
ne dediğini kendisinin bile bildiğinden emin değilim her şeyden biraz söylüyor ama hiçbir şeyi tam söylemiyor
ben oldum olası sol partilere sempati duymuşumdur taa ki bu adam gelene kadar. eminim tayyip ve diğerleri bu adama el altından rüşvet veriyorlardır chp seçim kazanamasın yada iktidar olamasın diye. kemal ordaysa hiç problem yok çünkü chp yok .
CHP iktidar olmak, ülkeyi yönetmek istiyorsa acilen aklı başında vizyon sahibi bir lider bulmak zorundadır.. Kemal bey iyi kaymakamlık yapar...
eğer senin orada durmanı en çok tayyip istemiyorsa bende bişey bilmiyorum. kukla seni
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