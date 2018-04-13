Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Savcılara talimat verip Kılıçdaroğlu'na fezleke hazırlayın diyorlar. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Kılıçdaroğlu fezleke il egeri adım atacak sanıyorlar. Asla geri adım atmam. 50 kere söyledik kışlaya, camiye siyaset sokmayın. Şimdi her yere siyaset soktular. Adalet yok kardeşim. Adalet olsa ben neden 450 kilometre yürüyeyim. Dolar aldı başını gitti. 15 yılda Türk parasını bu kadar dibe götüren olmadı. Bir de milliyiz derler. Mevlana'nın huzurunda söylüyorum, siz gayrimillisiniz. Siz devletin kozmik odasını açıyorsanız. Açık ve net söylüyorum vatan hainisiniz.

Turgut Özal kendini eleştiren karikatürlere saygı duyuyordu. 2018'de bir karikatür çizin de göreyim. Sorun yaratan kişiler sorun çözemezler. Sorun yeratan kişiler ülkeyi tehlikeye atarlar. Ülkenibn beka sorunu vardır. 16 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor. Saat başı CHP diyorlar, CHP ne yaptı size? Biz yönetiyorsak eleştirin. Dolar almış başını gidiyor CHP. Ortadoğu bataklığına CHP soktuysa eleştirin. Benim yanlışlarımı neden millete söylüyor, millete şikayet ediyorsun diyorlar. Kime şikayet edeceğim. Milletin burnundan getirdin. Tahıl ambarı Konya'dayız değil mi? Bütün tahıllar dışarıdan geliyor, sorumlusu CHP mi? Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan beylerdir. Çok açık söylüyorum. Bana maaş dışında para almadın diyorlar. Evet haram yemedim. Haram yemeyi maarifet sanıyorlar. Sen haram yediysen boğazında dursun. Ben haram da yedirmem. CHP iktidar olursa malı nasıl götüreceğiz diyorlar.

DOLAR

İhaleleri neden dolarla yapıyorsun?, Her şey yerli yapılıyor, üretiliyor. Neden ihaleyi dolarla yapıyorsun? Yeşile merakın, dolara merakın nereden geliyor senin? Köprüyü, hastaneyi buradaki malzemelerle yapıyorsun, neden dolarla ihale açıyorsun? Vatandaş dolarları bozdurdu. Ben Erdoğan'a tek kelime söyledim. Sen servetindeki dolarları bozdurdun mu? Sen Man Adası'ndaki 1 sterlinlik şirkette 15 milyon dolarlık ne yaptın? Ben onun dolar sevgisini, yeşil sevgisini biliyorum. Şimdi bir daha fezleke hazırlayacaklar, hazırlamazsanız şerefsizsiniz.



"FERİŞTAHINIZ GELSE BENİM GÖZÜMÜ KORKUTAMAZ"

Dolar aldı başını gidiyor. Kim kazanıyor, bankada doları olanlar. Elini kolunu sallamadan kar ediyorlar. Bunlar kim biliyor musunuz? Sabah dinden bahsedip akşam ellerin viski ile oturan beyler. Bakkalara soralım Konya'da, kaç dolarlık hesabın var diye. Bunlar Ankara'daki beylerin dolarları. Katar samimiyeti nereden geliyor?

BERAT ALBAYRAK'A KATAR ÇAĞRISI

Katarlı dedi ki, biz Akdeniz'de arayacağız enerjiyi. Kiminle ABD ile. Bir bakan dedi ki ben çok kırıldım bu karara. Hadi esip gürlesene, neden esip gürlemiyorsun? Para orada diye mi? Dolara o kadar bağlandılar ki, tefecilere esir oldular. Tefeciler diyorlar ki faizi yükselt, parayı getirmeyiz. Saraydaki zat da diyor ki, faiz çok yüksek ülkeyi CHP mi yönetiyor?

Konyalı kardeşlerime, muhafazakar demokrat kardeşlerime, ülkücü muhafazakar kardeşlerime sesleniyorum; 150 milyart dolar faizi İngiltere'deki lobiye milletten aldıkları vergiyle ödediler. Faizi düşürmek için lobi kurduk diyor? Ne lobisi kurdun. Ben konuştum da, faizin kötü bir şey olduğunu öğrendi. Yakayı tefeciye kaptırdı, Türkiye'nin beka sorunu var diyor. Bir hükümet yakayı tefeciye kaptırdıysa, orada adalet yoktur.