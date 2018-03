Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Partide yeri yok!

Kılıçdaroğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanlığı için verilen bir önergeyi okudu. Divan Başkanlığı için önerilen Parti Meclisi (PM) üyesi Hakkı Süha Okay, oy birliği ile seçildi. Divan Başkanlığı oylaması sonucu kürsüye çıkan CHP lideri, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"HİÇKİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK"



Gazetecilerin, yazarların, akademisyenlerin, milletvekillerinin, öğrencilerin, avukatların hapiste olduğu bir Türkiye'deyiz. Barış istedi diye 100'den fazla akademisyenin üniversiteden kovulduğu bir ülkedeyiz. Bunu unutmayacağız. Hapishanelerde nefes alacak yer yok. Üniversiteleri susturulan bir Türkiye'de yaşıyoruz. Anayasa değişecek, en çok konuşması gereken üniversiteler suskun. Parlamentonun yetkilerinin gasp edildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Suçluyu hakimindeğil, siyasi otoritenin belirlediği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yargı da işgal altında, tıpkı demokrasinin işgal altında olduğu gibi. 21. yüzyıldayız. Demokrasimiz işgal altında. İnsanlar nefes alamıyor. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edemiyorlar. Bütün illerinde, ilçelerinde, köylerinde yani her karış toprağında OHAL'in uygulandığı bir ülkeyiz. 21 Temmuz 2016'da resmen BM'ye başvurarak biz adil yargılama yapmayacağız diye dünyaya duyurdu. Hiç kimsenin bu süreçte can ve mal güvenliği yok.