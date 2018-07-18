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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 19:15 | Son Güncelleme

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay görevinden istifa etti. Oktay istifasını, "Bugün Türkiye'nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP'de değişmeli" sözleriyle duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

CHP Genel Başkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay, yaptığı açıklamada partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Oktay olağanüstü kurultay döneminden geçen CHP’den istifa ettiğini, “Bugün Türkiye’nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP’de değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. Bu inançla demokrasi mücadelemize yeni bir güç kazandırmak için önemli bir fırsat olan Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi… Ekonomiden ve İş Dünyası’ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden de istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim” sözleriyle açıkladı.

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