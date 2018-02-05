Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde 3 büyük şehir belirleyici oldu!

'Mükerrer oy' tartışmasının gölgesinde geçen CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, bin 81 imzaya rağmen sandıktan 790 oy çıkarken; 165 imzayla seçime giren Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 447 oy almayı başardı. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin bulunduğu bir numaralı sandıktan Muharrem İnce’ye 8 oy çıkması dikkat çekti. Kurultayda genel başkanlık yarışında büyük sürprizler yaşandı. Kılıçdaroğlu’na adaylık için imza veren 291 delege sandıkta oy vermedi. “Mükerrer oy” tartışması yüzünden Kılıçdaroğlu’nun verdiği dilekçe ile 165 delegenin imzasıyla aday olabilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise adaylık için kendisine imza vermeyen 282 delegenin oyunu almayı başardı. İSTANBUL'DAN İNCE'YE 23, KILIÇDAROĞLU'NA 43 OY ÇIKTI



Habertürk'te yer alan habere göre, CHP’de 176 delegeyle en fazla delegeye sahip İstanbul’dan İnce’ye 23 oy çıkarken, 64 delegeye sahip Ankara’dan 20, 52 delegeye sahip İzmir’den 8 oy çıktı. Özellikle İstanbul’un blok olarak oy kullandığı 14 nolu sandıktan Kılıçdaroğlu’na 43 oy çıkarken, İnce’ye 8; 15 nolu sandıkta ise Kılıçdaroğlu’na 42, İnce’ye 7 oy çıkması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, özellikle en fazla delegeye sahip İstanbul’dan aldığı oylarla İnce’ye fark atarak rahat bir nefes aldı. İnce ise, seçimlerde İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi’ndeki illerin bulunduğu sandıklarda oy patlaması yaptı.

CHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu 343 OY FARKLA GENEL BAŞKAN



Kayıtlı delege: 1266

Oy kullanan: 1253

Geçerli oy: 1237

Geçersiz oy: 16

Kılıçdaroğlu: 790

İnce: 447 LİDER ADAYLARI NEREDEN NE KADAR OY ALDI



Genel başkanlık seçiminde yarışan Kemal Kılıçdaroğlu (KK) ve Muharrem İnce’ye (Mİ) sandıklardan çıkan oylar, illerin eğilimleri konusunda da fikir verdi: 1 Nolu Sandık (Merkez Yürütme Kurulu (MYK)-Parti Meclisi (PM)): KK: 39, Mİ: 8

2 Nolu Sandık (Yüksek Denetleme Kurulu (YDK)-PM-Milletvekili (MV)): KK: 35, Mİ: 10

3 Nolu Sandık (MV): KK: 35, Mİ: 15

4 Nolu Sandık (MV-Adana): KK: 29, Mİ: 21

5 Nolu Sandık (Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara): KK: 31, Mİ: 21

6 Nolu Sandık (Ankara, Antalya): KK: 35, Mİ: 15

7 Nolu Sandık (Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir): KK: 31, Mİ:1 9

8 Nolu Sandık (Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu) KK: 26, Mİ: 24

9 Nolu Sandık (Burdur, Bursa, Çanakkale) KK: 37, Mİ: 13

10 Nolu Sandık (Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce) KK: 28, Mİ: 17

11 Nolu Sandık (Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep): KK: 38 Mİ: 12

12 Nolu Sandık (Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay) KK: 31, Mİ: 20 13 Nolu Sandık (Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul) KK: 32, Mİ: 18 14 Nolu Sandık (İstanbul) KK: 43, Mİ: 8 15 Nolu Sandık (İstanbul) KK: 42, Mİ: 7 16 Nolu Sandık (İstanbul, İzmir) KK: 39, Mİ: 8 17 Nolu Sandık (İzmir, Kahramanmaraş) KK: 34, Mİ: 13 18 Nolu Sandık (Maraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Çanakkale) KK: 31, Mİ:19 19 Nolu Sandık (Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kilis, Konya) KK: 22, Mİ: 29 20 Nolu Sandık (Konya, Kütahya, Malatya, Manisa) KK: 27, Mİ: 23 21 Nolu Sandık (Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş) KK: 31, Mİ:19 22 Nolu Sandık (Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya) KK: 19, Mİ: 30 23 Nolu Sandık (Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa) KK: 22, Mİ: 29 24 Nolu Sandık (Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon) KK: 28, Mİ: 24 25 Nolu Sandık (Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak) KK: 26, Mi: 25 CHP Genel Başkanı'nı seçti! Oylar sayıldı... 60 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ İÇİN 488 ADAY YARIŞTI



CHP 36. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) üyelikleri için seçim yapıldı. 52’si seçimle belirlenen 60 kişilik PM üyeliği için 488 aday çıkarken; 15 üyeli YDK içinse 108 başvuru yapıldı. Aday enflasyonu yüzünden salonda “anahtar liste” savaşı yaşandı. PM için 52 kişilik “anahtar liste” çıkaran Kılıçdaroğlu, merkez yönetim kurulundan (MYK) 4 ismi listesine almazken; emekli büyükelçilerden Ünal Çeviköz’e listesinde yer vermesi dikkat çekti.

O İSİMLERİ SİLDİ: Kılıçdaroğlu; MYK üyeleri, Genel Sekreter Kamil Oktay Sındır, Genel Başkan Yardımcıları Erdal Aksünger, Yasemin Öney Cankurtaran ve Zeynep Altıok’u 52 kişilik anahtar listesine almadı. Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Aykut Erdoğdu, Haluk Koç, Seyit Torun, Çetin Osman Budak ve Tekin Bingöl ise Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer aldı. AĞABEYLER VE GENÇLER: Kılıçdaroğlu’nun CHP Meclis Başkanvekilliği yarışını kaybeden, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, partinin genç yüzlerinden İstanbul Milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel ime Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’e yer vermesi dikkat çekti. BÖKE ANAHTARDA: Kılıçdaroğlu, parti sözcülüğü ve MYK üyeliğinden istifa eden ve kurultaydan önce İlhan Cihaner ile birlikte bildirili çıkış yapan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’ye, İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’ye, partinin ağır toplarından Hakkı Süha Okay’a, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’a yine anahtar listesinde yer verdi.

ÇEVİKÖZ SÜRPRİZİ: Kılıçdaroğlu’nun PM için hazırladığı 52 kişilik anahtar listede, eski büyükelçilerden Ünal Çeviköz sürpriz isim olarak yer aldı. AVUKATI ANAHTARDA: CHP Lideri’nin, bir süre önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan avukatı Celal Çelik’e de anahtar listesinde yer vermesi dikkat çekti. CHP 36. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün: PM listeleri açıklandı, oylama başladı CİHANER VE BÖKE’DEN 5 KİŞİLİK LİSTE

CHP Kurultayı’nda yaşanan anahtar liste savaşında, bir süre önce bildiri yayınlayarak tüzük değişikliği talebinde bulunan CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner, 5 kişilik liste yaptı. 2 isim dışında, “Gelecek İçin” poralasıyla hazırladıkları anahtar listede milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker yer aldı.

“CHP’de Tabanın Sesi” ismiyle çıkarılan anahtar listede ise Ensar Ögüt, Necdet Saraç, Atilla Sarp, Dönüş Gürbüz isimlerinin aralarında yer aldığı 52 kişi bulunuyor.

“Önce Örgüt” ismiyle çıkarılan anahtar listede de Haluk Pekşen, Çetin Soysal, Tuba Ütebay, Nevaf Bilek, Aziz Aydınlık ve Hüseyin Yıldız gibi isimler yer aldı.