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Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde 3 büyük şehir belirleyici oldu!

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 07:14 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5’inci kez genel başkan seçildiği oylamada sandıktan ilginç sonuçlar çıktı. Kılıçdaroğlu’nun oy sayısı, imzacı sayısının 291 altında kaldı. İnce ise imzacı sayısından 282 fazla oy aldı. Mevcut MYK ve PM’nin sandığından da İnce’ye 8 oy çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde 3 büyük şehir belirleyici oldu!

'Mükerrer oy' tartışmasının gölgesinde geçen CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, bin 81 imzaya rağmen sandıktan 790 oy çıkarken; 165 imzayla seçime giren Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 447 oy almayı başardı. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin bulunduğu bir numaralı sandıktan Muharrem İnce’ye 8 oy çıkması dikkat çekti.

Kurultayda genel başkanlık yarışında büyük sürprizler yaşandı. Kılıçdaroğlu’na adaylık için imza veren 291 delege sandıkta oy vermedi. “Mükerrer oy” tartışması yüzünden Kılıçdaroğlu’nun verdiği dilekçe ile 165 delegenin imzasıyla aday olabilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise adaylık için kendisine imza vermeyen 282 delegenin oyunu almayı başardı.

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İSTANBUL'DAN İNCE'YE 23, KILIÇDAROĞLU'NA 43 OY ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre, CHP’de 176 delegeyle en fazla delegeye sahip İstanbul’dan İnce’ye 23 oy çıkarken, 64 delegeye sahip Ankara’dan 20, 52 delegeye sahip İzmir’den 8 oy çıktı. Özellikle İstanbul’un blok olarak oy kullandığı 14 nolu sandıktan Kılıçdaroğlu’na 43 oy çıkarken, İnce’ye 8; 15 nolu sandıkta ise Kılıçdaroğlu’na 42, İnce’ye 7 oy çıkması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, özellikle en fazla delegeye sahip İstanbul’dan aldığı oylarla İnce’ye fark atarak rahat bir nefes aldı. İnce ise, seçimlerde İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi’ndeki illerin bulunduğu sandıklarda oy patlaması yaptı.

CHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli olduCHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu

343 OY FARKLA GENEL BAŞKAN

Kayıtlı delege: 1266
Oy kullanan: 1253
Geçerli oy: 1237
Geçersiz oy: 16
Kılıçdaroğlu: 790
İnce: 447

LİDER ADAYLARI NEREDEN NE KADAR OY ALDI

Genel başkanlık seçiminde yarışan Kemal Kılıçdaroğlu (KK) ve Muharrem İnce’ye (Mİ) sandıklardan çıkan oylar, illerin eğilimleri konusunda da fikir verdi:

  • 1 Nolu Sandık (Merkez Yürütme Kurulu (MYK)-Parti Meclisi (PM)): KK: 39, Mİ: 8

  • 2 Nolu Sandık (Yüksek Denetleme Kurulu (YDK)-PM-Milletvekili (MV)): KK: 35, Mİ: 10

  • 3 Nolu Sandık (MV): KK: 35, Mİ: 15

  • 4 Nolu Sandık (MV-Adana): KK: 29, Mİ: 21

  • 5 Nolu Sandık (Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara): KK: 31, Mİ: 21

  • 6 Nolu Sandık (Ankara, Antalya): KK: 35, Mİ: 15

  • 7 Nolu Sandık (Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir): KK: 31, Mİ:1 9

  • 8 Nolu Sandık (Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu) KK: 26, Mİ: 24

  • 9 Nolu Sandık (Burdur, Bursa, Çanakkale) KK: 37, Mİ: 13

  • 10 Nolu Sandık (Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce) KK: 28, Mİ: 17

  • 11 Nolu Sandık (Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep): KK: 38 Mİ: 12

  • 12 Nolu Sandık (Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay) KK: 31, Mİ: 20

  • 13 Nolu Sandık (Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul) KK: 32, Mİ: 18

  • 14 Nolu Sandık (İstanbul) KK: 43, Mİ: 8

  • 15 Nolu Sandık (İstanbul) KK: 42, Mİ: 7

  • 16 Nolu Sandık (İstanbul, İzmir) KK: 39, Mİ: 8

  • 17 Nolu Sandık (İzmir, Kahramanmaraş) KK: 34, Mİ: 13

  • 18 Nolu Sandık (Maraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Çanakkale) KK: 31, Mİ:19

  • 19 Nolu Sandık (Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kilis, Konya) KK: 22, Mİ: 29

  • 20 Nolu Sandık (Konya, Kütahya, Malatya, Manisa) KK: 27, Mİ: 23

  • 21 Nolu Sandık (Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş) KK: 31, Mİ:19

  • 22 Nolu Sandık (Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya) KK: 19, Mİ: 30

  • 23 Nolu Sandık (Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa) KK: 22, Mİ: 29

  • 24 Nolu Sandık (Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon) KK: 28, Mİ: 24

  • 25 Nolu Sandık (Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak) KK: 26, Mi: 25
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    60 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ İÇİN 488 ADAY YARIŞTI

    CHP 36. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) üyelikleri için seçim yapıldı. 52’si seçimle belirlenen 60 kişilik PM üyeliği için 488 aday çıkarken; 15 üyeli YDK içinse 108 başvuru yapıldı. Aday enflasyonu yüzünden salonda “anahtar liste” savaşı yaşandı. PM için 52 kişilik “anahtar liste” çıkaran Kılıçdaroğlu, merkez yönetim kurulundan (MYK) 4 ismi listesine almazken; emekli büyükelçilerden Ünal Çeviköz’e listesinde yer vermesi dikkat çekti.

    O İSİMLERİ SİLDİ: Kılıçdaroğlu; MYK üyeleri, Genel Sekreter Kamil Oktay Sındır, Genel Başkan Yardımcıları Erdal Aksünger, Yasemin Öney Cankurtaran ve Zeynep Altıok’u 52 kişilik anahtar listesine almadı. Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Aykut Erdoğdu, Haluk Koç, Seyit Torun, Çetin Osman Budak ve Tekin Bingöl ise Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer aldı.

    AĞABEYLER VE GENÇLER: Kılıçdaroğlu’nun CHP Meclis Başkanvekilliği yarışını kaybeden, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, partinin genç yüzlerinden İstanbul Milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel ime Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’e yer vermesi dikkat çekti.

    BÖKE ANAHTARDA: Kılıçdaroğlu, parti sözcülüğü ve MYK üyeliğinden istifa eden ve kurultaydan önce İlhan Cihaner ile birlikte bildirili çıkış yapan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’ye, İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’ye, partinin ağır toplarından Hakkı Süha Okay’a, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’a yine anahtar listesinde yer verdi.

    ÇEVİKÖZ SÜRPRİZİ: Kılıçdaroğlu’nun PM için hazırladığı 52 kişilik anahtar listede, eski büyükelçilerden Ünal Çeviköz sürpriz isim olarak yer aldı.

    AVUKATI ANAHTARDA: CHP Lideri’nin, bir süre önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan avukatı Celal Çelik’e de anahtar listesinde yer vermesi dikkat çekti.

    CHP 36. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün: PM listeleri açıklandı, oylama başladıCHP 36. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün: PM listeleri açıklandı, oylama başladı

    CİHANER VE BÖKE’DEN 5 KİŞİLİK LİSTE

    • CHP Kurultayı’nda yaşanan anahtar liste savaşında, bir süre önce bildiri yayınlayarak tüzük değişikliği talebinde bulunan CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner, 5 kişilik liste yaptı. 2 isim dışında, “Gelecek İçin” poralasıyla hazırladıkları anahtar listede milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker yer aldı.

    • “CHP’de Tabanın Sesi” ismiyle çıkarılan anahtar listede ise Ensar Ögüt, Necdet Saraç, Atilla Sarp, Dönüş Gürbüz isimlerinin aralarında yer aldığı 52 kişi bulunuyor.

    • “Önce Örgüt” ismiyle çıkarılan anahtar listede de Haluk Pekşen, Çetin Soysal, Tuba Ütebay, Nevaf Bilek, Aziz Aydınlık ve Hüseyin Yıldız gibi isimler yer aldı.

  • “Sol Cesaret” ismiyle çıkarılan anahtar listede ise Nihat Matkap, Halit Toraman, Tur Biçer Karaca, Emre Çam, Candan Yüceer, Gaye Usluer’in aralarında bulunduğu 52 isim bulunuyor.

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    MUHARREM İNCE AYRI LİSTE ÇIKARDI

    Genel başkanlık yarışını kaybeden Muharrem İnce, “Umudun PM Listesi” ismiyle ayrı bir anahtar liste çıkardı. Kılıçdaroğlu’nun da anahtar listesinde yer alan Gamze İlgezdi, Yaşar Seyman, Emre Çam, Ünal Çeviköz, Emine Gülizar Emecan’ın İnce’nin anahtar listesinde de yer almaları dikkat çekti. İnce’nin listesinde ayrıca CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Rıza Yalçınkaya, Devrim Kök, Mazlum Nurlu, Tanju Özcan, Akın Üstündağ, Özkan Yalım, Dursun Çiçek ve Namık Havutça yer aldı.

    MUHARREM İNCE: YOLA DEVAM

    CHP Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında 447 oy alarak sürpriz yapan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız. Onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Twitter hesabından açıklama yapan İnce, genel başkanlık yarışında yaşanan “mükerrer oy” tartışmalarını eleştirerek, “Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar, imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız? ‘127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum’ dediğiniz kişi, 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?” diye sordu. İnce, “Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız. Onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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    Kemal Kılıçdaroğlu CHP muharrem ince Kurultay

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    Okuyucu Yorumları 11 yorum
    siyaset böyle bir şey önce parti sonra millet menfaatlerini koltuklarını kaybedeceklerini bilen tüm delegeler satmıştır kemal kılıçtaroğluna oy verenlerin hangi şuurla ve beklenti ile 8 seçim kaybeden birine oy verdiklerini anlamak zor bu bir akıl tutulmasıdır koltuk kaybetme korkusudur CHP seçimi AKP ye hayırlı olsun diyelim
    CHP delegesi yeniden Kılıçdaroğlu dediyse, bize buna saygı duymak ve Hayırlı olsun demek düşer..
    Yok boyle birsey demokrasiye inanan birisi aday olmazdi... Kac secim gecti...
    CHP ye artık oy moy yok İYİ parti ye devam
    muhalefet yapıyorum diye bizi kandıran iktidar stepnesi. sana oy yok artık.
    yazık ya memlekette adam yok sanki
    chp dış servislerin elinde
    Gerçekten; 8 seçim kaybeden bir parti başkanına oy veren delegelernasıl bir rüşvet karşılığı vicdanlarını sattılar. Delegeler içine akp'liler mi sızdı acaba! Kim ne derse desin; bu kurultay'ın sonucunda Akp ve İYİ parti ellerini ovuşturarak derin bir ohh çekmiştir. :)
    kılıçtaroğlu Türkiye de solu ve chp yi bitirmek için seçilmiş bi figüran bunu anlamayan varmı
    dikdatör kılıçtaroğlu ve hile yapılan bir seçim. fazla oylar nerden cıktı? hiç kimsede ses yok. ne oldu doğrunun yanındaki demokrasiye inanan arkadaşlara. seçim iptal edilsin
    deniz kasetle gittiğinde ince aday olmamakla hata yaptı.
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