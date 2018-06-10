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Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 20:07 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği'ni ziyaretinde bir vatandaş ile selfie çekmek isterken zor anlar yaşadı.

Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği toplantı salonundan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından salondan ayrılmak istediğinde yanına gelen bir vatandaş selfie çekmek istedi.

KILIÇDAROĞLU TELEFONU ALDI, KENDİSİ DENEDİ

Vatandaşın başarısız selfie denemesinden sonra telefonu eline alan Kılıçdaroğlu da defalarca denemenin ardından selfie çekerek binadan ayrıldı.

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