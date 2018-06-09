Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Alanya'da kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmcilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Manavgat ilçesine geçti.
10 KEZ KESİLDİ
Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde de kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmcilerle buluştu. Toplantı öncesi ve Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında salonda yaklaşık 10 kez elektrik kesildi.
'ASALAKLARA PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ'
Kısa süreli elektrik kesintilerinin ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında da elektrik kesintileri devam etti.
Sık sık meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle zor anlar yaşayan Kılıçdaroğlu, “Sesimizi sözümüzü kesemeyecekler. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’ni diğer partiler gibi düşünmesin. Cumhuriyet Partisi’nin kökünde Kuvayi Milliye vardır. Yedi düvele pabuç bırakmayan bu parti bugünün asalaklarına asla pabuç bırakmayacaktır. Demokrasisi güçlü bir ülke istiyorum. Kadın erkek eşitliği, yargı bağımsızlığı istiyorum. Medya özgürlüğü istiyorum” dedi.
(İHA)
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