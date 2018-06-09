HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 17:20 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya’nın Manavgat ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmcilerle bir araya geldiği toplantıda 10 kez elektrik kesildi. CHP lideri “Sesimizi sözümüzü kesemeyecekler. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisini diğer partiler gibi düşünmesin” dedi.

Alanya'da kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmcilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Manavgat ilçesine geçti.

10 KEZ KESİLDİ

Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde de kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmcilerle buluştu. Toplantı öncesi ve Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında salonda yaklaşık 10 kez elektrik kesildi.

'ASALAKLARA PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ'

Kısa süreli elektrik kesintilerinin ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında da elektrik kesintileri devam etti.

Sık sık meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle zor anlar yaşayan Kılıçdaroğlu, “Sesimizi sözümüzü kesemeyecekler. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi’ni diğer partiler gibi düşünmesin. Cumhuriyet Partisi’nin kökünde Kuvayi Milliye vardır. Yedi düvele pabuç bırakmayan bu parti bugünün asalaklarına asla pabuç bırakmayacaktır. Demokrasisi güçlü bir ülke istiyorum. Kadın erkek eşitliği, yargı bağımsızlığı istiyorum. Medya özgürlüğü istiyorum” dedi.

kk-iha-elektrik-kesildi

(İHA)

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Bakan Arslan'dan 3. Köprü eleştirilerine yanıtBakan Arslan'dan 3. Köprü eleştirilerine yanıt
Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (2)Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kemal Kılıçdaroğlu Antalya 24 haziran seçimleri seçim 2018 elektirik kesilmesi

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sayın kılıçdaroğlu askerlik süresini kısaltın oylarımız size
Diğer Haberler
Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!

Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.