Kemal Kılıçdaroğlu: Sen de yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey

Nursima KESKİN / ANKARA,(DHA)- CHP Genel başkanı Kemal kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin kurultayı devam ederken söylediği "Şimdi kongre yapıyorsun. PYD, YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla" sözlerine karşılık "Lafa bak. E peki açıklayacağım. Vallahi de billahi de ben yiğidim. Anadolu'nun yiğidiyim. Anadolu'nun efesiyim. Hiç endişem yok. Açıklayacağım şimdi. 50 sefer söyledim, bir defa daha söyleyeyim. Meydanlarda, gazetelerde söyledim. Bunlar terör örgütüdür. Ben söyledim. Peki sen gerçekten yiğit misin değil misin? Sen de yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey, karşıma çıkarsın" dedi. "CHP'Yİ YÖNETENLER ATAMAYLA DEĞİL SEÇİMLE İŞ BAŞINA GELİRLER"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Geçtiğimiz haftasonu yapılan CHP 36'ncı Olağan Kurultayında Parti Meclisine girebilmek için 488 kişinin başvurduğunu anımsatarak şunları söyledi: "Bu güzel bir şey. 488 arkadaşımız PM'de ben de söz sahibi olmak istiyorum diyorsa ve bunun önü açıksa bununla hiçbir sorun yok. Hiç kimsenin unutmaması gereken bir gerçek var. CHP'yi yönetenler atamayla değil seçimle iş başına gelirler. Dolayısıyla CHP'yi diğer partilerle de karıştırmamak gerekiyor. Demokrasi kültürümüz var. Yeterlidir, yetersizdir bu tartışılabilir. Ama biz demokrasi şölenini gerçekleştirdik.Sayın Deniz Baykal aramızda değildi, tedavi görüyor. Bütün vatandaşların Deniz Baykal'a şifa dilekleri var. İnşallah kısa süre içinde sağlığına kavuşur, Türkiye'ye döner. En büyük beklentimiz budur. İkincisi hapiste bir milletvekili arkadaşımız var. Sayın Enis Berberoğlu o da aramızda yoktu. Ama önde bir koltuğu boş bıraktık, bu bizim için önemliydi. Ayrıca ilk kez PM'ye bir onur üyesi seçtik. Bütün delege arkadaşlarımın oy birliği ile onur üyesi de Sayın Enis Berberoğlu oldu. Buradan kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. "

"TTB 12 EYLÜL DÖNEMİNDE DE 'İDAM DOĞRU DEĞİLDİR' DİYE BİLDİRİ YAYINLADI"

Gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği üyelerinin serbest bırakıldığını kayddeden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Bugün TTB üyeleri serbest bırakıldı. 'Savaş doğada ve insanda tahribat yaratan bir halk sağlığı sorunudur' demişlerdi. 12 Eylül döneminden yine TTB ile ilgili bir olayı aktarmak isterim. Askeri darbe döneminde TTB 'idam doğru değildir' diye bir bildiri yayınladı. Dönemin cumhurbaşkanına, başbakanına ve TBMM üyeleri bu bildiriyi gönderdi. 1985'te savcı soruşturma açtı. Üyeler gözaltına alındılar ve davalar açıldı. Nusret Fişek mahkemede şunu söylüyor. 'Biz değil bir sanığın harpte bir düşman askerinin yaşaması için uğraşırız' diyor. Biz doktoruz, hasta gelecek biz tedavi edeceğiz. Siz bu davaları niye açtınız? 1985'te sıkı yönetim mahkemesinde bunların hepsi beraat etti. Ama haklı çıktılar, idam kaldırıldı. Eğer idam olsaydı, Ergenekon Balyoz davalarında idamına karar verilen pek çok paşa öğrenci pek çoğu asılmıştı. Hepsi suçsuz çıktı"

"GÖZLERİNDEN ÖPTÜĞÜM RECEP, HANGİ VATANSEVER DUYGULARLA SALİH MÜSLİM'İ ANKARA'YA DAVET ETTİN?"

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin kurultayı devam ederken söylediği " Şimdi kongre yapıyorsun. PYD, YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla" sözlerine karşılık veren Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Lafa bak. E peki açıklayacağım. Vallahi de billahi de ben yiğidim. Anadolu'nun yiğidiyim. Anadolu'nun efesiyim. Hiç endişem yok. Açıklayacağım şimdi. 50 sefer söyledim, bir defa daha söyleyeyim. Meydanlarda, gazetelerde söyledim. Bunlar terör örgütüdür. Ben söyledim.Peki sen gerçekten yiğit misin değil misin? Sen de yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey, karşıma çıkarsın. Oturmuşsun ahkam kesiyorsun. Gelsene karşıma ya. Sen reissin, diktatörsün, dikta yönetiminin bütün uygulamalarını yapıyorsun. Ama bu garip Kemal'in karşısına çıkmaya cesaret edemiyorsun. Niçin? Benim tankım yok, topum yok, valim yok, benim Allah'ım var Allah'ım. Yalan cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden adama yakışmaz, bir partinin genel başkanına yakışmaz. Çıkacaksın önce milletten özür dileyeceksin. Sen IŞİD'e kol kanat gererken, silah gönderme diye seni uyarıyordum. Sen hala El Nusra terör örgütü müdür değil midir söyleyemiyorsun. Şimdi ben ona bir soru sorayım. PYD'nin terör örgütü olduğuna ilişkin ilk karar, Mardin'de çıkıyor PYD-YPG- PKK terör örgütüdür diyor. Hem alt mahkeme hem Yargıtay. Şimdi bu karardan sonra, bunlar PYD'nin Başkanı Salih Müslim'i Ankara'ya davet ediyor. Şimdi ben sana soruyorum. Bay Recep, gözlerinden öptüğüm Recep. Sen mahkeme kararına rağmen Yargıtay kararına rağmen terör örgütü saymasına rağmen, sen hangi vatansever duygularla Salih Müslim'i Ankara'ya davet ettin? Ayağına halılar serdin. Yiğitsen açıkla, şerefliysen açıkla. Açıklayabilir mi? Emin olun tık çıkmaz. 'Ey Amerika' diye bağıran sayın Cumhurbaşkanı, Amerika size sorsa. Ey Recep Tayyip Erdoğan sen PYD'nin liderini Ankara'ya davet ettin. Sen terör örgütünün üyesi olduğunu bilmiyor muydun? Eğer terör örgütüyse senin onu tutuklaman gerekmiyor muydu? AKP'nin yöneticileri, iktidar sahipleri terör örgütüne açıkça yardım ve yataklık yapmışlardır. Bütün cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. 2016'da söylüyorum ben bunu."

"EYY BAY RECEP YİĞİTSEN SORULARIMA CEVAP VER"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Ben ona diyorum ki sen FETÖ'ya, PKK'ya El Nusra'ya IŞİD'e yardım ve yataklık yaptın, tık yok. Mahkemeye dahi veremiyor. Mahkemeye versin beni, veremiyor. Sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptın diyorum, tık yok. Mahkemeye veremiyor. Mahmut Tanal karşımda oturuyor. Salı günü dilekçeni ver. Erdoğan'ın yardım ve yataklık yaptığına dilekçeni ver. Salih Müslim'i kim davet ettiyse onlar terör örgütüyle işbirliği içindedirler. Sosyalist enternasyonalde YPG ile ilgili verdiğimiz mücadeleden bunların haberi yok. Biz nasıl mücadele ediyoruz orada, onlar bizi kendileri gibi sanıyorlar. Biz vatanseveriz. Biz onları vatansever olarak görmüyoruz. Onlar kendi ülkelerinin çıkarlarını değil kendi çıkarlarını savunur onlar. Ayrıca ben ona bir soru daha sormuştum. Bu Man Adası. 15 milyon dolarlık mal satmış oraya. Dedim ki 15 milyon dolarlık malı sattığın şirket hangi şirket? Oğlu var, dünürü var, eniştesi var bunlardan birisine söyle. Şu şirkete sattık de. Tık yok. Burada kendisini yakan işçiler var ya ekmek alırken vergi ödüyor. Bunlar vergi ödememek için Man adasında şirket kuruyorlar. Senin yerliliğin de batsın, senin milliğin de batsın. Sevgili Recep, bu namus ve şeref kavramı ne anlama geliyor? Sen tarafsız davranacağına dair namusun ve şerefin üzerine tüm milletvekillerinin önünde yemin ettin. Bu namus ve şerefi nerede bıraktın sen? Niye benim bu soruma cevap vermiyorsun? Ey Bay Recep, benim sorularıma yiğitsen cevap ver."