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Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'daki programı kapsamında Hassa ilçesindeki Sakız Hudut Karakolunu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sınır karakolu ziyareti sırasında kamuflaj giymesine tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'Sen de kamuflaj giy, sen de git' demişti. Tartışmaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dahil olmuş ve 'Kılıçdaroğlu da ayaklarına mekap giysin PKK/PYD tünellerine koşsun, çay partilerinde hasret gidersin' ifadelerini kullanmıştı.

Hatay'daki programı kapsamında Hassa ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, burada sınırda bulunan Sakız Hudut Karakolunu ziyaret etti.

ZİYARET 1 SAAT SÜRDÜ

Karakoldaki askerlerle görüşen Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, görüştükleri komutan ve askerlerin morallerinin iyi olduğunu söyledi.

"ONLAR BİZİM GURUR KAYNAĞIMIZ"

Kahraman Türk ordusunun sadece Türkiye'nin değil aslında bölgenin güvenliğini sağlayan bir ordu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye'ye değil, bölgeye güven veren bir ordu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin caydırıcılığını bölgede hissettiren kahraman ordumuzdur. Onlarla beraber olmak, onlarla birlikte çay içmek, pasta yemek, bize baklava ikram ettiler... Bu nedenle kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Gönlümüz, yüreğimiz her zaman onlarla beraber. Onlar bizim gurur kaynağımız."

Kılıçdaroğlu, bölgeden ayrılırken yol kontrolünü sağlayan güvenlik güçleriyle de selamlaştı.

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