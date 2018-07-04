'Kemal Kılıçdaroğlu sonuna dek direnecek'

24 Haziran seçimlerinin ardından ana muhalefet partisi CHP’de kurultay gündemi durulmuyor. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün yaptığı açıklamaya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultay çağrısında bulunması ve onursal başkan olarak göreve devam etmesi teklifi götürdüğünü söylerken; CHP yönetimi ise partinin gündemde kurultay olmadığı birçok kez dile getirildi.

'İNCE DE İKİZ KEZ KAYBETTİ'

Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, CNN Türk canlı yayınında yaptığı yorumda Kılıçdaroğlu’nun sonuna dek direneceğini söyledi. “Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay toplanmasını istemediğini açık bir şekilde söyledi. Yerel seçim takviminin dar bir takvime sıkıştığını, kurultay gündemi olursa partinin yerel seçimlere hazırlanamayacağını düşünüyor” diyen Gürses, yarın yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ise kurultay gündeminin ele alınmasının neredeyse kesin olduğunu ifade etti.

İnce’ye yakın isimlerde “CHP’de geleneksel oy 20-25 bandına sıkıştı, en kötü bunu alacağız. Hiç değilse yerel seçimlerde bir atılım ve hamle yapmalıyız” görüşünde olduğunu kaydeden Gürses, Kılıçdaroğlu ekibinin ise ‘seçim başarısızlığı’ değerlendirmelerine dair “Eğer seçim kaybetmek gündeme getiriliyorsa, İnce de iki kez Genel Başkan karşısında seçim kaybetti” yorumunda bulunduğunu aktardı.