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'Kemal Kılıçdaroğlu sonuna dek direnecek'

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 12:59 | Son Güncelleme

CHP'de kazan kaynıyor. Muharrem İnce'nin yaptığı son dakika açıklamaların ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilirken, Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, CNN Türk canlı yayınında Kılıçdaroğlu’nun sonuna dek direneceğini söyledi. Gürses, Kılıçdaroğlu ekibinin ise ‘seçim başarısızlığı’ değerlendirmelerine dair “Eğer seçim kaybetmek gündeme getiriliyorsa, İnce de iki kez Genel Başkan karşısında seçim kaybetti” yorumunu yaptığını belirtti

'Kemal Kılıçdaroğlu sonuna dek direnecek'

24 Haziran seçimlerinin ardından ana muhalefet partisi CHP’de kurultay gündemi durulmuyor. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün yaptığı açıklamaya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultay çağrısında bulunması ve onursal başkan olarak göreve devam etmesi teklifi götürdüğünü söylerken; CHP yönetimi ise partinin gündemde kurultay olmadığı birçok kez dile getirildi.

'İNCE DE İKİZ KEZ KAYBETTİ'

Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, CNN Türk canlı yayınında yaptığı yorumda Kılıçdaroğlu’nun sonuna dek direneceğini söyledi. “Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay toplanmasını istemediğini açık bir şekilde söyledi. Yerel seçim takviminin dar bir takvime sıkıştığını, kurultay gündemi olursa partinin yerel seçimlere hazırlanamayacağını düşünüyor” diyen Gürses, yarın yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ise kurultay gündeminin ele alınmasının neredeyse kesin olduğunu ifade etti.

İnce’ye yakın isimlerde “CHP’de geleneksel oy 20-25 bandına sıkıştı, en kötü bunu alacağız. Hiç değilse yerel seçimlerde bir atılım ve hamle yapmalıyız” görüşünde olduğunu kaydeden Gürses, Kılıçdaroğlu ekibinin ise ‘seçim başarısızlığı’ değerlendirmelerine dair “Eğer seçim kaybetmek gündeme getiriliyorsa, İnce de iki kez Genel Başkan karşısında seçim kaybetti” yorumunda bulunduğunu aktardı.

'BU KADAR ERKEN HAMLEYİ KİMSE BEKLEMİYORDU'

CHP’nin bu yılın başında gerçekleştirdiği seçimli kurultayda İnce’nin 415 oy aldığını da hatırlatan Gürses, olağanüstü kurultay için gereken 634 delege imzası konusunda da eski cumhurbaşkanı adayının ‘rahat’ olduğu yorumunda bulunarak şunları söyledi:

“Gereken imzanın toplanması ihtimali var. Zaten son kurultayda desteğini gösterdi. Kendisini güvende hissetmiş olacak ki, aileler yemeğinde doğrudan ortaya koydu. Ankara’da bu beklenmiyordu. Bu çıkışı yapacağını, fırsatın ayağına geleceğini herkes konuşuyordu ama bu kadar erken bir hamle yapacağını kimse tahmin etmiyordu. Erzurum’a gitmeden start vermesi, bu konudaki isteğini ve umudunu net biçimde ortaya koyuyor.”

İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun genel başkanlık için değişimin zorunlu hale geldiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Gürses, “Kocaoğlu’nun açıklaması, tavrını ince lehine koymasının ardından yarınki MYK’da nasıl bir gelişme yaşanacak, onu görmemiz gerekiyor. Delege ağırlığı, uzun süre genel başkanlık yapan kişi de olur. İnce bunu değiştirecek mi, bunu göreceğiz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince CHP

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Diktatör kim görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Herşey açık ve net ortada..
ne oldu laaa? Reisin dediğine mi geldiniz
ONU BİZ 4 MÜYDÜ YOKSA 5 İNCİ SEÇİMMİYDİ ANLAMIŞTIK ZATEN..DİRENECEKMİŞ... DEMOKRASİ PARTİSİNİN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAK..İÇLER ACISI..
Nus ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Kötek ile uslanmayanı zaten eşektir.
AMA KEMAL TAM DOKUZZZ ( 9 ) DEFA SEÇİM KAYBETTİ,ANCAK HALA DİRENİYOR.BU GİDİŞLE 20 HATTA ELLİ SEÇİM DE KAYBETSE YİNE GİTMEYECEK
bu kadar yüzsüzlük olmaz.istifa edip hem partinin hem ülkenin önünü açın.koltuğa yapışan bırakmıyor.
parti kültüründe yenilenme yok.koltukla ölüm var.
chp deneme tahtası gıbı oldu)))bır turlu ıstıkrarı yakalamayadı gıttıler
YOKSA BAHÇELİ GİBİ ÖNÜNÜZE GELENİ İHRAÇMIEDECEKSİNİZ PARTİDEN AKP OLMASAYDI GİTTİYDİ BAHÇELİ
SENİN PARTİN İNSAN HAKLARINA EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN LAİK DÜZENİ SAVUNAN BİR PARTİDİR DİGERLERİNDEN AYIRANDA BU SANIRIM BIRAKMAKTA ONURDUR DİRETMEKTENSE BELKİ BİR CANLILIKGELİR CHP EGER BİR İLERLEME KAYDEDEMEZ ODA GİDER GELDİGİ GİBİ BIRAKACAKSIN ARTIK ZAMANIDAGEÇTİ O KOLTUKTA OTURMA HAKKINI YİTİRDİNİZ
Seni baskan olarak gormek istemiyoruz artik secim sonuclarindan da bunu cikaramadin mi?Boyle direndikce koltuk sevdalisi gibi daha antipatik gorunuyorsun.
HEP KAYBEDENLER , KENDİ GİBİ OLANLARA KARŞI KAZANIRLAR, KAYBETMEK KADERİNİZSE BU SİZİN İÇİN KAÇINIMAZDIR.
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