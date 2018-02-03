Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

1266 delegeden 1253'ü oy kullandı. 16 oy geçersiz sayıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşmasını yaptı.

Kılıçdaroğlu konuşmasının başında, "Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz" dedi.

"Ülkesini seven her yurttaşın yanımızda olmasını rica ediyorum" diye konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hapishanelerin tıka basa olduğu bir Türkiye'de kimse evinde rahat uyuyamaz. Gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye'de kimse demokrasiden söz edemez."

"Türkiye, tarihinin en zor dönemeçlerinden birini yaşıyor. İnsanlar kaygıyla Türkiye'nin bekasından söz ediyorlar. Şu soruyu hep beraber sormak zorundayız. 15 yılda bu beka sorunuyla Türkiye'yi kim karşı karşıya getirmiştir?"

"80 MİLYONUN GÜVENİNİ KAZANMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından diğer bazı satırbaşları şöyle:

"7 şehidimiz var Afrin'de. Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Kahraman askerlerimiz, Mehmetçiklerimize minnet borçluyuz. Allah rahmet eylesin. Bütün milletimize baş sağlığı diliyoruz.