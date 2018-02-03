Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

1266 delegeden 1253'ü oy kullandı. 16 oy geçersiz sayıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşmasını yaptı.
Kılıçdaroğlu konuşmasının başında, "Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz" dedi.
"Ülkesini seven her yurttaşın yanımızda olmasını rica ediyorum" diye konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hapishanelerin tıka basa olduğu bir Türkiye'de kimse evinde rahat uyuyamaz. Gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye'de kimse demokrasiden söz edemez."
"Türkiye, tarihinin en zor dönemeçlerinden birini yaşıyor. İnsanlar kaygıyla Türkiye'nin bekasından söz ediyorlar. Şu soruyu hep beraber sormak zorundayız. 15 yılda bu beka sorunuyla Türkiye'yi kim karşı karşıya getirmiştir?"
"80 MİLYONUN GÜVENİNİ KAZANMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından diğer bazı satırbaşları şöyle:
"7 şehidimiz var Afrin'de. Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Kahraman askerlerimiz, Mehmetçiklerimize minnet borçluyuz. Allah rahmet eylesin. Bütün milletimize baş sağlığı diliyoruz.
"Bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak istiyoruz. Hangi rejimi benimsemişlerle benimsesinler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir' demiştir.
"Beni tekrar bu onurlu göreve seçtiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Önümüzdeki süreç, zorlu bir süreçtir. Farklı görüşler olabilir. Ama hiç kimse unutmasın: Bizimle beraber aynı paralelde yer almayan arkadaşlarımın başımın üstünde yeri var.
"80 milyonun güvenini kazanmak bizim görevimizdir. Vatandaşın sorunlarına eğilmek bizim görevimizdir. Sokaktaki vatandaş dertleniyorsa onun yanında olacağız. Onun derdiyle beraber ortak olarak sorununu çözeceğiz.
Bu zorlu görevi CHP Genel Başkanlarına yakışır biçimde sürdüreceğim. Sağ olun var olun."
KILIÇDAROĞLU 4 YIL ÖNCE 740 OY ALMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, 2014'te de CHP Kurultayı'nda genel başkanlık için karşı karşıya gelmişti.
O seçimi Kılıçdaroğlu 740 oyla kazanmış, İnce ise 415 oy almıştı.
PARTİ MECLİSİ SEÇİMİNİN SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR
Pazar günü CHP'nin en yetkili organı olan ve cumhurbaşkanı adayından, milletvekili ve belediye başkanı adaylarına kadar 2019'da yapılacak 3 seçim için tüm adayları belirleme yetkisine sahip Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.
Tüzük gereği 60 üyeli PM'nin 8 üyesi, genel başkanın belirlediği Bilim Yönetim Kültür Platformu kontenjanından belirlendiği için aslında 52 isim için seçim yapılacak.
Kurultay'da asıl büyük çekişme de PM üyeliği seçiminde yaşanacak.
"Sol manifesto" çıkışı yapan eski parti sözcüsü ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in öncülüğünü yaptığı, kendilerini "sol gövde" diye tanımlayan ekip PM için mücadele verecek.
Selin Sayek Böke, 16 Nisan referandumundan sonra "mühürsüz oy" konusunda partinin yeterince sert tepki ve refleks göstermemesini eleştirerek parti sözcülüğü ve MYK'den istifa etmişti.
Böke ve onun gibi Genel Merkez'e muhalif duruşuyla bilinen İlhan Cihaner'in başını çektiği ekip, CHP'nin "sol ve cumhuriyet değerleri" etrafında yeni politikalarla yoluna devam etmesini savunuyor.
"Sol gövde" başlangıçta anahtar liste çıkarmayı ve 20 kişiyi PM'ye sokmayı hedefliyor.
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