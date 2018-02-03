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Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

03.02.2018 23:37 | Son Güncelleme

CHP'nin "Adalet ve Cesaret" temalı 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden genel başkan seçildi. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 447 oy aldı. Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

1266 delegeden 1253'ü oy kullandı. 16 oy geçersiz sayıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşmasını yaptı.

Kılıçdaroğlu konuşmasının başında, "Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz" dedi.

"Ülkesini seven her yurttaşın yanımızda olmasını rica ediyorum" diye konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hapishanelerin tıka basa olduğu bir Türkiye'de kimse evinde rahat uyuyamaz. Gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye'de kimse demokrasiden söz edemez."

"Türkiye, tarihinin en zor dönemeçlerinden birini yaşıyor. İnsanlar kaygıyla Türkiye'nin bekasından söz ediyorlar. Şu soruyu hep beraber sormak zorundayız. 15 yılda bu beka sorunuyla Türkiye'yi kim karşı karşıya getirmiştir?"

"80 MİLYONUN GÜVENİNİ KAZANMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından diğer bazı satırbaşları şöyle:

"7 şehidimiz var Afrin'de. Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Kahraman askerlerimiz, Mehmetçiklerimize minnet borçluyuz. Allah rahmet eylesin. Bütün milletimize baş sağlığı diliyoruz.

"Bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak istiyoruz. Hangi rejimi benimsemişlerle benimsesinler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir' demiştir.

"Beni tekrar bu onurlu göreve seçtiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Önümüzdeki süreç, zorlu bir süreçtir. Farklı görüşler olabilir. Ama hiç kimse unutmasın: Bizimle beraber aynı paralelde yer almayan arkadaşlarımın başımın üstünde yeri var.

"80 milyonun güvenini kazanmak bizim görevimizdir. Vatandaşın sorunlarına eğilmek bizim görevimizdir. Sokaktaki vatandaş dertleniyorsa onun yanında olacağız. Onun derdiyle beraber ortak olarak sorununu çözeceğiz.

Bu zorlu görevi CHP Genel Başkanlarına yakışır biçimde sürdüreceğim. Sağ olun var olun."

CHP Genel Başkanı'nı seçti! Oylar sayıldı...CHP Genel Başkanı'nı seçti! Oylar sayıldı...

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KILIÇDAROĞLU 4 YIL ÖNCE 740 OY ALMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, 2014'te de CHP Kurultayı'nda genel başkanlık için karşı karşıya gelmişti.

O seçimi Kılıçdaroğlu 740 oyla kazanmış, İnce ise 415 oy almıştı.

PARTİ MECLİSİ SEÇİMİNİN SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR

Pazar günü CHP'nin en yetkili organı olan ve cumhurbaşkanı adayından, milletvekili ve belediye başkanı adaylarına kadar 2019'da yapılacak 3 seçim için tüm adayları belirleme yetkisine sahip Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Tüzük gereği 60 üyeli PM'nin 8 üyesi, genel başkanın belirlediği Bilim Yönetim Kültür Platformu kontenjanından belirlendiği için aslında 52 isim için seçim yapılacak.

Kurultay'da asıl büyük çekişme de PM üyeliği seçiminde yaşanacak.

"Sol manifesto" çıkışı yapan eski parti sözcüsü ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in öncülüğünü yaptığı, kendilerini "sol gövde" diye tanımlayan ekip PM için mücadele verecek.

Selin Sayek Böke, 16 Nisan referandumundan sonra "mühürsüz oy" konusunda partinin yeterince sert tepki ve refleks göstermemesini eleştirerek parti sözcülüğü ve MYK'den istifa etmişti.

Böke ve onun gibi Genel Merkez'e muhalif duruşuyla bilinen İlhan Cihaner'in başını çektiği ekip, CHP'nin "sol ve cumhuriyet değerleri" etrafında yeni politikalarla yoluna devam etmesini savunuyor.

"Sol gövde" başlangıçta anahtar liste çıkarmayı ve 20 kişiyi PM'ye sokmayı hedefliyor.

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Akp bayram yapiyordur bu habere.
biz senin seçim kaybetmenden bıktık usandık ve utandık sen hala utanmadın be adam...bırak artık şu koltuğu!!! gençlerin önünü açın
Formiliteden yapılmıştı zaten,kurtulamıcaz bunlardan
git chpnin başından su parti bir nefes alsın oy kapsın
sen olsan bari sen olsan bari ahaas neydi valla şarkıyı unuttum
Hayırlı olsun 2019 da reisle devam o zaman.
k.k girdiği bütün seçimlerden yüzde yüz başarıyla çıkmıştır ama sadece muarrem ince ye karşı:)))
Kılıcdaroğlu sen secıldın ya yıne CHP ıktıdar olamaz yazık oylarıma
tebrikler AKP ...
Bir kurtulamadık şundan ya. Muharrem İnce harcanıyor.
Bu secimden sonra chp nin iktidar olmak istemediği anlaşıldı
AKP ye hayırlı olsun gelecekteki seçimlerde 1. liği garantilemiş oldular böylece.
Delegeler kılıçdaroğlunu seçmiş. Ama ben seçmen olarak ince yi seçiyorum kılıçdaroğlu pek iyi ve yeterli değil bence
İyi oldu bu sonuç demek ki bizim cephe epeyce iktidara devam, birde Meral oylarını böler tadından yenmez!
Yazık oldu Muharreme
körler sağırlar birbirlerini ağırlar
Yapamayacakları yapamadıklarının teminatıdır :))
sayın ince bir de cumhurbaşkanlığını dene partinden sana inan olmadı bir de milleti dene bakalım
8 seçim kaybetmiş birine ısrarla oy verenler erdoğan a oy veren %50 ye laf edemez ederse dili yanar. chp ye kılıçdaroğlu olduğu sürece benden oy yok artık
BİZ SANA İNANIYORUZ ARKADAS EN AZINDAN KOLTUĞU ALMASINIDA VERMESİNİDE SANDIK BELİRLİYO BU PARTİDE SEVERSİN SEVMESSİN TABAN İSTER KALIRSIN TABAN İSTER GİDERSİN...BİRİLERİ EMREDİNCE KOLTUKTAN İNERSEN GÖKCEK TOPBAŞ VS O İŞTE Bİ İŞ VARDIR
8 SEÇİM KAYBETMİŞ BİRİ YİNE SEÇİLDİ MUHARREM İNCE DEDİK OLMADI
MUHALEFETTE KALMAK İÇİN ELLERİNDEN NE GELİYORSA YAPIYORLAR.
1253 kişinin güvenini alamamışın. birde 80 milyon diyon
eveet. bir 15 yıl daha akp rahat edecek. .
yazıklar olsun
akparti için güzel bir gün:))
muharrem ince'de artık inceden inceye IYI Parti'ye geçer. .
bu sefer artık bıktığımı belirtmek istiyorum..yeter artık hoş değil.yeni kan lazımdı adam gibi bırakmadın.kusura bakma sana oy yok.
KILIÇDAROĞLU KOLTUKTA KALMAK ADINA GÖSTERDİĞİN BU ANLAMSIZ ISRARIN İLE KENDİNİDE CHP'YİDEGERİ DÖNÜLMEZ VE SONU KARANLIK BİR YOLA ATTIN.BEN CHP^DE ÇEŞİTLİ GÖREVLER DE BULUNMUŞ 40 YILLIK BİR CHP'Lİ OLARAK BAĞRIMA TAŞ BASIP PAZARTESİ GÜNÜ İSTİFA EDECE ĞİM.OYUMUDA BOŞ ATACAĞIM.ASLINDA CHP'Yİ YENİDEN SANA TESLİM EDEN DELEGLER OYLARINI KULLANIR KULLANMAZ BÜYÜK PİŞMANLIK DUYMUŞLARDIR.BUNDAN BÖYLE NASIL RTE NİN BU ÜL KENİN YÖNETİMİNDEN GİTMESİNİ İSTİYORSAM AYNI ŞEKİLDEDE CHP'NİN BAŞINDAN SENİN GİTME Nİ İSTİYOR OLACAĞIM.TÜRKİYE'YEDE CHP'DE ŞİMDİ TÜRKİYE TAM BİR ÇIKMAZA GİRDİ.YAZIKLAR OLSUN
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