HABER

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

POLİTİKA HABERLERİ | 29.01.2018 13:01 | Son Güncelleme 54 dakika önce

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin son dakika açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başarı iktidarın değil, ordunun başarısıdır" ifadesini kullandı. Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı iddialarına ilişkin ise Kılıçdaroğlu, "Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Başarı iktidarın değil ordunun başarısıdır. Ordu bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ordusudur. Bunu sadece AK Parti'nin başarısı gibi aktarmak doğru değildir. Hiçbir ülke sınırında terör konuşlanmasını istemez" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Afrin Harekatı'nın erken seçim kozu olarak kullanılmasının doğru olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE'YE GİDİP GİTMEME KONUSUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "Suriye ile ilişkilerin düzeltilmesi için adım atılmalı. Suriye'ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"ÖSO'YA MI MEŞRUİYET KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR?

ÖSO polemiği ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Ordumuzun kahramanlığını ÖSO'ya mı devretmeye çalışıyorlar. TSK'nın başarısını bir başkasına ipotek edemezsiniz. Şimdi de ÖSO'ya mı meşruiyet kazandırılmaya çalışılıyor?" dedi.

"ERDOĞAN NE DOSYASI HAZIRLIYOR?

Ege adaları tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne dosyası hazırlıyor? Biz de bunu merakla bekliyoruz. Lozan'da mülkiyeti kimseye bırakılmayan adalarda neden Yunan askerleri var? Biz bu sorunun cevabını arıyoruz" diye konuştu.

ORTAK ADAY İDDİALARINA YANIT

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olacağı iddiaları üzerine ise "Abdullah Gül ismi ifade edildi. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. CHP olarak hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığında ortak aday arama arayışında olmadık Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" ifadesini kullandı.

SEÇİM İTTİFAKI VE SEÇİM BARAJI

Kılıçdaroğlu, seçim ittifakıyla ilgili olarak "Demokrasiye katkı verecekse destek veririz." dedi. Seçim barajı ile ilgili olarak ise, "Yüzde 5 olur, 3 olur, milli irade TBMM'ye yansır." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A 'ULAN AHLÂKSIZ' TEPKİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ulan’ diye hitap etmesini şöyle eleştirdi:

"Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat bu şekilde konuşamaz. Bu sözcüğü kullanırsa daha kahraman olacağını söyleyenler var. O sözcüğü kullanmak için kim aldattı onu, merak ediyorum. Yarın öbür gün beni aldattılar diyecek. Kendisi bu dili kullanabilir, ama bulunduğu makamın bu dili kullanmasını engellemesi gerekir. Cumhurbaşkanlığı makamı bugün işgal altında, Anayasaya göre tarafsız olması gereken ve bunun için yemin edilmesine rağmen yemine de uyulmuyor. Cumhurbaşkanı benim Cumhurbaşkanı değil, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı değil, AKP’yi temsil edebilir.

Türkiye’nin bu noktaya getirenlerin kahraman diye dolaşmasını da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Orta Doğu’da PYD’ye meşruiyet kazandıran Erdoğan’dır. Salih Müslim’i Türkiye’ye davet edip ağırlayan kim? PYD’den Esad ile çatışmalarını istediler. Şimdi bizimle çatıştırıyorlar. Bunların yatacak yeri yok. Şehitlerimiz geliyor"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de yaptığı bir konuşmada 'Bunu kimler yaptı? Bunu Mehmet'im yaptı, bunu ÖSO'lar yaptı. Hani o, bu CHP'nin kendini bilmez bazı terbiyesizleri var ya hani, o terörist diye ifade ettiği ÖSO'lar var ya. Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmet'imle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. 394 sabahtı şimdi kim bilir 400'ün üzerinde...' demişti.

Muharrem İnce: Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül kavga etsin...
'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'
Abdullah Gül’ün sırrı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Son dakika Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

İlginizi Çekebilir

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Okuyucu Yorumları 17 yorum
doğru söylemiş. bir oğlu bedelli, bir oğlu çürük, damadı bedelli askerlik yapmış. kendisi de vatan millet sakarya edebiyatı yapıyor. anketlerde oyları artsın diye yapmayacakları şey yok
Operasyonda sehit olan vatan evlatlarina baktigimizda cogu ÜLKÜCÜ CHP gençlik kolları üyesi de var ama RABIACILAR ya çürük yada bedelli bu net
bu adam ne biçim muhalefet yav çamura yatmak için her şey mübah buna çamur adamın çamur siyaseti
başarı illaki şanlı ordumuzun lakin orduya yön veren gelişmeler siyasetin dışındaki gelişmeler mi ki.zaten ayristirildigi zaman sıkıntı olmuyor mu.
KILIÇDAROĞLU UYKUDAN UYANMAMIŞ HALA ASKERİN BAŞARISI HÜKÜMETİN SAYESİNDE OLDUĞUNU HALA ANLAMAMIŞ
Yani.. Tayyip efendi kendi maal etsede
eyvallah ordunun basarisi da sayin kilicdaroglu , bu iş için onca hazirligi yapan abd ye rağmen dimdik ayakta duran bir cumhurbaskanimiz var bunu da simdi yadsıyamayız. helal olsun siz korsunuz goremiyorsunuz ya da sirf muhalefet olsun diye gormezden geliyorsunuz ama 15 yil once boyle bir operasyon da kullanilan silahlar ve muhimmatlar hayaldi. 80 senede yapilmayani 15 senede yapti hala memnun degilsin. bu ülke uzay cagindaydi da biz mi farkinda degildik acay 2000 de gercekten komiksiniz. bir kere taktir edin ki bizde size saygi duyalim
orduya emri nüfus müdürlüğü mü verdi
TABİKİ ORDUNUN BAŞARISI.AMA ÖNEMLİ OLAN ÜLKE SINIRLARINI KORUMAK İÇİN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÜLKESİNİ DAHİ KARŞISINA ALARAK BU SİYASİ KARARI VERMEK.ACABA AYNI ŞARTLARDA CHP İKTİDARDA OLSAYDI NE YAPARDI.EL PENÇE BOYNU BÜKÜK BİR ŞEKİLDE 1 MİLYAR HİBE YAPARMISIN DİYECEK KADAR AŞAĞLANAN BİR HÜKÜMET YOK KARŞILARINDA. O DİRENCİ GÖSTERECEK KARŞILARINDA AK PARTİ VE RECEP TAYYIP ERDOĞAN VAR.KÖRFEZ SAVAŞINDA KORKUP GİREMEYEN HÜKÜMET BUGÜN SINIRLARIMIZDAKİ TERÖR ÖRGÜTLERİN HORTLAMASINA SEBEPTİR.O GÜN GİRSEYDİK BU SORUNLARIN HİÇ BİRİ OLMAZDI.ORDU BİZİM.ÖNEMLİ OLAN BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ DEMEKTE.
Zamânın Başbakan Vekili olan merhûm Necmeddin Erbakan Kıbrıs Harekâtı'nı başlatan ve zaferle sonuçlandıran kişi iken,harekâta karşı çıkan Başbakan müteveffâ Bülend Ecevit'i Kıbrıs Fâtihi i'lân edişinizi hâtırlatırım ey (çifte de diyemiyorum) satandard 'adedi belirsiz Siyâsî Müflis'leri.
kaybetse şuçlu iktidar.. kazanınca o değil :)
hala ordudan ,siyasi iktidarı için medet bekleyen bir şahsiyetin,demokrasiden bahsetmesi kadar komik daha ne olabilir ki.
abdullah gül bizim için her daim başkan zaten ;)
Yarın da derlerki öso bizi kandırdı.Daha düne kadar ışıdı pyd yi destekleyenler sınır kapılarını açanlar kimdi acaba.? Suriyede çıkan iç savaşta işıdı muhalifleri desteklemeyip sadece sınır güvenliğimizi alsaydık sınırımız yol geçen hanı olmasaydı bu gün bu operasyonu yapmıyor olurduk.Yarın öbürgün başkaldırdım dediğin abd rusya bitir dediğinde ne yapacaz onu merak ediyorum.Daha önceki harekatta olduğu gibi..
Abdullah Gül sizler gibi basiretsiz değil. O görevini yaptı ve bitirdi.
kendi aday olamaz deleğelerle birlikte ölene kadar chp de çekeceksiniz chpliler.
bunlar nasıl insanlar,nasıl bir karın ağrısı var bunlarda arkadaş,bunlar bu milleti kör ve sağır mı sanırlar,merak etme kk senin idrak edemediğin şeyleri bu millet gayet net anlar.Başarı tabiki askerimize ait,ama askeri 80 yıldır barakalarda yatıran devlet yok artık,4 tane priketten kapalı mevziler ve nöbetçi kulübeleri yok artık,bu hükümet askerimizi en güncel silahlarla donattı,askerimizin karargahını güçlendirdi,doğuda 10 defa basılan ve onlarca şehit verilen karakollarımızı kale halinde karakol haline getirdi.Biraz utanmanız olsun.
Diğer Haberler
CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!

CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme!

'Türkiye'nin göz yummasını beklemek akıl kârı değildir'

'Türkiye'nin göz yummasını beklemek akıl kârı değildir'

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Muharrem İnce: Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül kavga etsin...

Muharrem İnce: Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül kavga etsin...

MHP'li Durmaz: İYİ Parti bozkurt işaretini yasakladı

MHP'li Durmaz: İYİ Parti bozkurt işaretini yasakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.