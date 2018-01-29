Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Ege adaları tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne dosyası hazırlıyor? Biz de bunu merakla bekliyoruz. Lozan'da mülkiyeti kimseye bırakılmayan adalarda neden Yunan askerleri var? Biz bu sorunun cevabını arıyoruz" diye konuştu.

ÖSO polemiği ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Ordumuzun kahramanlığını ÖSO'ya mı devretmeye çalışıyorlar. TSK'nın başarısını bir başkasına ipotek edemezsiniz. Şimdi de ÖSO'ya mı meşruiyet kazandırılmaya çalışılıyor?" dedi.

Kılıçdaroğlu, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Başarı iktidarın değil ordunun başarısıdır. Ordu bir siyasi partinin değil, Türk milletinin ordusudur. Bunu sadece AK Parti'nin başarısı gibi aktarmak doğru değildir. Hiçbir ülke sınırında terör konuşlanmasını istemez" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Afrin Harekatı'nın erken seçim kozu olarak kullanılmasının doğru olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

ORTAK ADAY İDDİALARINA YANIT

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olacağı iddiaları üzerine ise "Abdullah Gül ismi ifade edildi. Bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. CHP olarak hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığında ortak aday arama arayışında olmadık Tamamen bizim dışımızda olan bir gelişme" ifadesini kullandı.

SEÇİM İTTİFAKI VE SEÇİM BARAJI

Kılıçdaroğlu, seçim ittifakıyla ilgili olarak "Demokrasiye katkı verecekse destek veririz." dedi. Seçim barajı ile ilgili olarak ise, "Yüzde 5 olur, 3 olur, milli irade TBMM'ye yansır." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A 'ULAN AHLÂKSIZ' TEPKİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ulan’ diye hitap etmesini şöyle eleştirdi:

"Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat bu şekilde konuşamaz. Bu sözcüğü kullanırsa daha kahraman olacağını söyleyenler var. O sözcüğü kullanmak için kim aldattı onu, merak ediyorum. Yarın öbür gün beni aldattılar diyecek. Kendisi bu dili kullanabilir, ama bulunduğu makamın bu dili kullanmasını engellemesi gerekir. Cumhurbaşkanlığı makamı bugün işgal altında, Anayasaya göre tarafsız olması gereken ve bunun için yemin edilmesine rağmen yemine de uyulmuyor. Cumhurbaşkanı benim Cumhurbaşkanı değil, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı değil, AKP’yi temsil edebilir.

Türkiye’nin bu noktaya getirenlerin kahraman diye dolaşmasını da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Orta Doğu’da PYD’ye meşruiyet kazandıran Erdoğan’dır. Salih Müslim’i Türkiye’ye davet edip ağırlayan kim? PYD’den Esad ile çatışmalarını istediler. Şimdi bizimle çatıştırıyorlar. Bunların yatacak yeri yok. Şehitlerimiz geliyor"