Kemer'de 3 kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çatalbaş tutuklandı. Dün Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde, Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI Olayla ilgili gözaltıa alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çatalbaş, jandarma karakolundaki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Çatalbaş, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
Lütfen evlen benimle!
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum