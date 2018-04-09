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Kemerhisar’da Cumhur İttifakı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2018 10:43 | Son Güncelleme

Niğde’de Cumhur İttifakı AK Parti Kemerhisar Belde teşkilatının düzenlediği ’Arabaşı Çorbası’ etkinliğinde buluştu.AK Parti Kemerhisar Belde Başkanı Yusuf Kurt ve MHP Belde teşkilatının organize ettiği ’Arabaşı Çorbası’ etkinliğine AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör, AK Parti Bor İlçe Başkanı Mustafa Altunbaş, MHP Bor İlçe Başkanı Ahmet Ermiş ve her iki partinin üyeleri katıldı.Yerel seçimler öncesi Niğde’de Cumhur İttifakının Kemerhisar Beldesinde ilk birliktelik olduğunu belirten Kurt, ’’Yenikapı ruhuyla başlayan Cumhur İttifakının yerel seçimler öncesindeki ilimizde gerçekleştirilen ilk birliktelik programını Kemerhisar AK parti ve MHP teşkilatları olarak düzenledik.

Kemerhisar’da Cumhur İttifakı

Niğde’de Cumhur İttifakı AK Parti Kemerhisar Belde teşkilatının düzenlediği ’Arabaşı Çorbası’ etkinliğinde buluştu.
AK Parti Kemerhisar Belde Başkanı Yusuf Kurt ve MHP Belde teşkilatının organize ettiği ’Arabaşı Çorbası’ etkinliğine AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör, AK Parti Bor İlçe Başkanı Mustafa Altunbaş, MHP Bor İlçe Başkanı Ahmet Ermiş ve her iki partinin üyeleri katıldı.
Yerel seçimler öncesi Niğde’de Cumhur İttifakının Kemerhisar Beldesinde ilk birliktelik olduğunu belirten Kurt, ’’Yenikapı ruhuyla başlayan Cumhur İttifakının yerel seçimler öncesindeki ilimizde gerçekleştirilen ilk birliktelik programını Kemerhisar AK parti ve MHP teşkilatları olarak düzenledik. Katılım sağlayan ak parti ve MHP il başkanlarımıza,bor ak parti ve MHP ilçe başkanlarıma,tüm misafirlerimize ve kemerhisar halkına çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olması dileğiyle’’ dedi.
Etkinlikte Parti başkanları sohbet etti.

Kemerhisar’da Cumhur İttifakı

Kemerhisar’da Cumhur İttifakı

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