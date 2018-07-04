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Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 13:27 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Meclis'e kaydını yaptırmaya Lamborghini'yle geldi. Sofuoğlu, "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Siyaset eğitimi almadım ama en büyük hedefim sporda iz bırakacak adımlar atabilmek" dedi.

Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, mazbatalarını alan milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor.

MOTORLA DA GELECEK

Eski milli motorsikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da Meclis'e Lamborghini marka otomobiliyle gelerek kayıt yaptırdı.

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Sofuoğlu, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlenen toplantısına da aynı otomobille gelmişti.
Gazete DuvaR'ın aktardığına göre, kaydını yaptırmasının ardından açıklama yapan Sofuoğlu, "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Siyaset eğitimi almadım ama en büyük hedefim sporda iz bırakacak adımlar atabilmek. Hedef kitlem gençler ve sporcular olacak" dedi.

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Sofuoğlu, "Yeni dönemde nasıl bir Sofuoğlu göreceğiz?"sorusuna ise "Hızı seven birisiyim. Siyasette kariyer için değil sporda fayda için buradayım. Spor yönetmeliğimizde eksikliği kariyerim boyunca yaşadım. Spor sadece futbol değil. Yönetmelikte değişiklik için elimden geleni yapacağım" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Sofuoğlu ak parti

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
bu adama oy veren aclar iyice bakin belki karniniz doyar
@bariskulec bıdı bıdı yapma, kes , hazımsız
@bariskulec ne guzel dogru soyledin..
@bariskulec TOK KARNINAMI ATILDI SENİN TEMEL..AHİRETE GÖÇERKENDE PARAN ÇOK YA FARKLI KAPIDAN ALICAKLAR SENİ İÇERİ..AKIL FUKARASI...YARATIK..
@aydnmurat bu hazımsızlık degil..lamborginiyle MECLİSE GELMEK ACLIKTAN NEFESİ KOKAN BİR TOPLUMUN VEKİLİ OLARAK ..HAZIMSIZLIK VE GÖRGUSUZLUK ARIYORSAN İŞTE BUDUR...ORUCLU ADAMA RESTORANDA RANDEVU VERMEK GİBİ..ANLAYABİLİRSEN TABİİ..
adam vekillikten kazanmadı, sizene!
@tuncaykaya60 zenginin malı zugurdun çenesini yorar
orada lamborghini de katlarsin rahat ol
BUNLAR HALKIN VEKİLİNİ Mİ BİRİLERİNİN VEKİLİMİ .?
SEÇİM BİTTİ SEÇİLDİ O SEÇİMDEN ÖNCEYDİ MÜTAVAZİ GÖRÜNMEK DİĞERLERİ LÜKS HAYATLARINA BAŞLAR
@cellcuk1903 CHP de her akşam viski içp fakirlik edebyatı yapmayan varmı kenan bey kazandıklarını bileğinin hakkıyla kazandı dünya şahittir sizi sıkan ne her zengin illa çalmışmı oluyor 3 köprüye küfür edenler şimdi bakın lüx jiplerle oradan fing atıyor gitte gör edepsizliği siyasetle karıştırmayın delikanlı olmaya özen gösterin
düşünüyorumda bu arkadaşın vatana millete ne katkısı olabilir.hakan şükürün ne katkısı olmuştu.zibidi gibi gezdi tozdu.parayı cukkaladı.sonra kaçtı gitti.
zaten akp ( tayyib ) eski emekli ya futbolcu yada motor yarışçısını alır milletvekili yapar... önemli olan şu boş beyinli olması vr tayyibe itaat etmesi yeterli... yoksa millete ve ülkeye yararlı olacak kişileri milletvekili yapmazlar.
fakir gibi dolmuşla mı gelseydi
bu ne yaw fikri olmayan adamları vekil yapıyolar parmak vekili seçiyolar resmen kenanın ne işi var orda motor dersimi verecek bu kadar basit olmamalı meclise girmek
bundan memlekete fayda olacak öylemi yandıgımız gün geldi
bu muhalefet şu mevzuda bile boş boş konuştukça oyum yerel seçimlerde de 2023 seçimlerinde de bellidir, siz boş boş konuşmaktan, kendi zihniyetinizi başkalarında görmekten kaybediyorsunuz muhalifçikler
@aydnmurat tutarlı olur tarafını sen gösterde birde senin açından bakalım.. millet vekili lamborghini ile geliyor ve siyasetten anlamam diyor nerden baksam elimde kalıyor benim, sen ne düşünüyorsun şimdi çok merak ettim..
tutarlı olur tarafını sen gösterde birde senin açından bakalım.. millet vekili lamborghini ile geliyor ve siyasetten anlamam diyor nerden baksam elimde kalıyor benim, sen ne düşünüyorsun şimdi çok merak ettim..
Parmak kaldırma vekili
AKP NİN MİLLETVEKİLLERİ BİLE BÖYLE GÖSTERİŞ MERAKLISI DEMEKKİ ÜLKENİN NE HALE GELDİĞİNE BAKINCA GÖSTERİŞE ŞAŞAYA GÖRKEME İTİBAR EDENLERLE DOLDU
84 model sahini olmayanlar oy verdi işte.
Adam yıllarca yarışıp her yarışta birinci geldi emeği ile kazandı. Binmek istiyorsa hakkıdır.
vekillerimiz lamborgini'ye biniyeeeah biz patates soğan alamiyeeahh
@ali_1994_gamjn --alamadım bu hafta 6 tl gördüm soğanı alamadım elim gitmedi inanaılır gibi değil akp ye oy atan vicdansızlar utansın
bu adamlat siyasetten hizmetten ne anlar ki vekil olarak çıkıp aday gösteriklip seçilir işi ehline verceksin lombarciniimiş ulşan senin ailen tellef olmuş bu artislik bu ego ne böyle sevmiyorum böyle adamları milletimi temsil edecek o kendini edemez böyşe kişileri aday yapmayıın kardeşim liyakat olsun buda cumhurbaşkanı yalakası yavşaagın önde gideni
vay arkadaş kendi ağzıyla diyor ben sporcuyum siyaset eğitimi almadım, Akparti milleti siyaset manevi yokdan yukarıya çıkarıyor, tatlıseside aday yapacaklardı, her ile bakın bir magazin aday görülür,
Devlet terbiyesi almayan adamlardan devlet adamı olmaz
şu ülkemizin haline bak.içler acısı
Araç alçak ya halkun seviyesinde olmak istemiş ama onuda yanlış anşamış sanırım. Ne günlere kaldı güzel ülkem.
ne güzel sporcuyken herkes seni takdir ediyordu bokmu vardı bulaştın siyasete şimdi boş yere küfür yiyeceksin kafan yoğun olacak neyse hayat senin hayatın kim kandırdıysa seni kötü olmuş başarılar yeni hayatında
harbiden milletimiz garibana oy vermiyor, lamborgını li lere güveniyor. oyunu veriyor köyündede tezeğini son model sobalarında yakıyor.
Siyaset eğitimi almamış ama milletvekili olmuş Hakan Şükür vakası 2 olmasın ama yollarımız var duble
yakında f16 ile gelirler
Daha büyüğüne binmek için geliyorlar oysa emekli borç içinde esnaf bitik asgari ücretli zaten evi bulamıyor saray ve çevresi haric hiç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur
bir insan ne kadar görgüsüz olabilir ki görgüsüz olduğunun farkında bile olmasın. spordan bahseden birisinin oraya bisiklet sürerek veya koşarak gelmesi lazım keza avrupada bunu yapan devlet başkanları var.
adam servet kokuyor zaten
buda hakan sükür gibi...
vekil maaşı ile almadı ki sizene adam şampiyon
Kenan Sofuoğlu adam gibi adamdır..O arabanın kuruşunda emek vardır.HAKETMİŞTİR.
bir yanda hastalıktan dolayı ağzını bile toplayamayan deniz baykal öte yanda kenan sofuoğlu spor arabasıyla mecliste bizim vekiller bizi böyle mi temsil edecekler Ah ah sizi seçenler asgari ücretle çalışıyor halk aç
SANADA BU YAKIŞIR KENAN SOFUOĞLU AMA DİKKAT ET ŞİMDİ SANA ÇOK BOK ATAN OLUR UCUZ KLAVYE DÜŞMANLARI
halkın adamı maşallah ferrarili korumaları nerede
Bu devran ne zaman dönecek biz bunlardan kurtulacağız 16 senedir din iman edebiyatıyla cahilleri kandırdılar olan bu memlekete oluyor
ne çarpıttınız be ! bakanların ve milletvekillerinin bindiği zırhlı mecedesler Lamborghini den daha mı ucuz sanki ?! Kenan o arabayı dünya çapındaki yarışlardan kazandığı kendi helal parasıyla aldı ! halk parasıyla değil !
ülkenin ve milletin kaderini bunlarmı belirliyecek şimdi vay halimize
Zenginin Parası Fakirlerin Cenesini Yormaya Baslamıs , hayatta hicbir Basarısı olmayan Ac insanlar Yorumlara Baslamıslar
akpli vekiller formalite icabı oradalar zaten fark etmez kim oldugu erdogan ne diyorsa o oluyor malesef. 80 milyon tahsilatsız bir adamın eline kaldık yemin ederim acınacak haldeyiz
futbolcuları ses sanatcılarını yada meşhur kişileri ödüllendiriyorlar parmak kaldırsın diye milletin vekili değil cumhurbaşkanının kapı kulları
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