24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, mazbatalarını alan milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor.
MOTORLA DA GELECEK
Eski milli motorsikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da Meclis'e Lamborghini marka otomobiliyle gelerek kayıt yaptırdı.
Sofuoğlu, AK Parti'nin Sakarya'da düzenlenen toplantısına da aynı otomobille gelmişti.
Gazete DuvaR'ın aktardığına göre, kaydını yaptırmasının ardından açıklama yapan Sofuoğlu, "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Siyaset eğitimi almadım ama en büyük hedefim sporda iz bırakacak adımlar atabilmek. Hedef kitlem gençler ve sporcular olacak" dedi.
Sofuoğlu, "Yeni dönemde nasıl bir Sofuoğlu göreceğiz?"sorusuna ise "Hızı seven birisiyim. Siyasette kariyer için değil sporda fayda için buradayım. Spor yönetmeliğimizde eksikliği kariyerim boyunca yaşadım. Spor sadece futbol değil. Yönetmelikte değişiklik için elimden geleni yapacağım" yanıtını verdi.
Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi
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