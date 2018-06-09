CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kendi ayağına kurşun sıkan bir turizm anlayışı var, Türkiye'nin bundan kurtulması gerekiyor." dedi. Antalya'da temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlu, kentteki bir otelde, turizm temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, ithalatın ihracattan fazla olduğunu belirterek, turizmin farklı olduğunu, içeride de katma değer yarattığını söyledi. "İthalatı olmayan bacasız sanayi turizm" diyen Kılıçdaroğlu, "Turizmi geliştirmemiz gerekiyor. Altyapımız var, turizm sanayisine gönül verenler, mücadele edenler var. Uluslararası arenada büyük başarılar elde edenler var. Turizm sektörünün bu noktaya gelmesi, bu sektörün kazanacağı her doların Türkiye ekonomisine ciddi katkı yapacağını hepimizin bilmesi gerekiyor." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, turizm alanında sorunların çoğunun çözülemediğini, planlı ve tutarlı politika izlenmesi, siyaset kurumunun turizmin önemine inanması gerektiğini aktardı. "Turizmi bir günah sektörü gibi görür ve o şekliyle yaklaşırsanız turizmi büyütemezseniz. Karşılaştığımız acı tablolardan birisi budur." diyen Kılıçdaroğlu, zengin uygarlıklara kaynaklık yapan coğrafyanın bütün dünyaya anlatılması gerektiğini vurguladı.

Kışın ve sonbaharda da turizm olması gerektiğini bildiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Turizmde başarılı olabildiğimizde, Türkiye'nin dışarıya gidip büyük ölçüde borçlanmasına gerek bile kalmayacak. Turizm tek başına Türkiye'nin döviz bağlantılı pek çok sorununa çözüm üretebilir. Cari açığımız giderek büyüyor ama turizmin kan kaybettiği süreçte bu açık daha da fazla büyüyor. Ekonomiye değer veren siyasal iktidarın turizm sektörünü gözardı etmesi mümkün değildir. Biz bu sektörün önündeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Bu sektörden beklediğimiz tek şey var, Türkiye'yi tanıtmak ve döviz kazandırmak. Tanıtma konusunda işbirliği yapılacak. Döviz getirme konusu bizim yeteneklerimize bağlı. Bunun için siyaset kurumunun yapması gereken önemli şey, Türkiye'nin imajını düzeltmektir." Kılıçdaroğlu, turizmde en önemi sorunun Türkiye'nin olumsuz imajı olduğunu ileri sürerek, "İmaj çok kötüyse ne yaparsanız yapın turistler gelmeyecektir. Türkiye'nin imajını değiştirme gibi bir görevimiz var. Bu görev hepimizin ortak görevidir. Hangi partiden olursak olalım, bu imajı değiştirmek için 24 Haziran önemli bir fırsat. Türkiye'de niye OHAL var? Bu kadar gazetecinin neden hapiste olduğunu Avrupalıya anlatamıyoruz. İnsan yazı yazdı diye hapse atılır mı, atılıyor." ifadelerini kullandı.

- "Adalet çıtasını yükselteceğiz" Adalet kavramının yara aldığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bastıran istediğini yaptırıyor. Türk kökenli bir Alman vatandaşı gazeteci Türkiye'deydi, hapse atıldı 'casus' diye. Uzun süre hapiste kaldı. İddianame düzenlenmiyor, neyle suçlandığı da belli değil. İddianame de yok. Sayın Merkel araya girdi, telefonlar edildi. Bu gazeteci arkadaşımız için gece savcı iddianameyi yazdı. Sabah hakim oturdu beraat kararı verdi. Arkasından serbest bırakılıp çıktığında eline bir mahkeme kararı tutuşturdular. Başka bir mahkeme de ona tutuklama kararı vermiş. Ama hiç tutuklanmıyor. Havalimanına gitti, Almanya'dan gönderilen özel uçağına bindi, ülkesine gitti. Siz, 'bizim ülkemizde adalet vardır' cümlesini Almanya'da anlatabilir misiniz? Bastırdın mı alıyorsun. Hangi adaleten söz ediyoruz. Adaletin olmadığı bir yere turist nasıl gelecek? Özellikle paralı turist nasıl gelecek?" Kılıçdaroğlu, Kapadokya'daki otellerin bir kısmının kapandığını belirterek, demokrasi konusundaki söylemleri daha güçlü hale getirmek, demokrasi çıtasını yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.