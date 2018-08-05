"Kendi krizlerini çözemeyenler, Türkiye'yi yönetebilirler mi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP’ye yönelik en somut eleştirilerin CHP'lilerden geldiğini belirterek, "Çoğulculuktan, adaletten, demokrasiden bahsedip, bu kavramları bırakın Türkiye sathında temsil etmeyi, daha kendi partisi içinde uygulayamayanlar, kendi krizlerini çözemeyenler, şiddetli türbülansların yaşandığı bir dünyada Türkiye'yi yönetebilirler mi?" dedi.

Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından gündeme ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımında, CHP'nin sözde savunduğu tüm değerleri kaybettiğini, geçmişte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti hükümetlerine ettiği iftiraları içselleştirip, uyguladığını belirten Ünal, "İçinde bulundukları hazin durum o kadar ayyuka çıkmış vaziyette ki CHP’ye yönelik en somut eleştiriler CHP'lilerden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mızrağın çuvala sığmadığını vurgulayan Ünal, şunları belirtti:

"Türkiye'nin seçim sistemini tartışmaya açanlar, 24 Haziran'da partilerinde en basit seçim sistemini bile işletmekten aciz kaldılar. Kampanyasını sözde 'adil seçim' söylemi üzerine kuran cumhurbaşkanı adaylarına veri akışı bile sağlayamadılar.