Kendi seçmeni Kılıçdaroğlu’nu başarısız buldu

Bursa’da bir araştırma şirketinin yaptığı ankette, CHP’liler, liderleri Kemal Kılıçdaroğlu’nu başarısız buldu. Yapılan ankette, seçmenin yüzde 53,1’i oyunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğini söyledi.

Referans Araştırma Şirketinin Bursa’da yaptığı sosyal ve siyasi eğilimler araştırmasında farklı sonuçlar ortaya çıktı. Bursa’nın 7 merkez ilçesinde yapılan ankete 1401 kişi katıldı. Her ilçeden en az 100 kişiyle görüşüldü. Yapılan anketle ilgili konuşan araştırma şirketi sahibi Onur Karaduman, "Kemal Kılıçdaroğlu ile kendi siyasi partisinde bir kopma ve uzaklaşma gözüküyor. Kılıçdaroğlu’nu genel olarak başarılı bulan kesim sadece yüzde 9 olarak gözüküyor. Seçmenin yüzde 78’i genel olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok başarısız buluyor. CHP’li seçmende yüzde 26’lık kesim Kılıçdaroğlu’nu çok başarılı buluyor. Yüzde 43’lük bir kesim başarısız buluyor. Kendi siyasi partisinde bile Kılıçdaroğlu başarısız bulunuyor. Bu oranlar AK Parti ve MHP’de yüzde 90 oranına çıkıyor. Kendi partisinde yüzde 45’lik kesim Devlet Bahçeli başarısız diyor. Yüzde 30 başarılı diyor. Yüzde 21 ne başarılı, ne de başarısız diyor. Her 3 seçmenin biri Bahçeli’yi başarılı buluyor. Bu oran CHP’de yüzde 3’e iniyor. Yaklaşık yüzde 80 başarısız diyor. Katılımcılara siyasi partilerin başarı seviyesi sorulduğunda, en başarılı siyasi partiler sırası ile yüzde 53,9 ile AK Parti, yüzde 21,5 ile MHP, yüzde 8,8 ile CHP ve yüzde 3,3 ile HDP’dir" dedi.