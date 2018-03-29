Kenya Et Komisyonu üyelerinden TBMM'ye ziyaret

Türkiye-Kenya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, "Türkiye ve Kenya arasındaki derin ilişkiler, yarım yüzyılı geçen siyasi ilişkiler ve her iki halkın kendi bölgesindeki durumu ve bölgesel güç potansiyeli ile ekonomik potansiyelimiz birbiriyle örtüşmüyor." dedi.
Mecliste, Kenya Et Komisyonu üyelerinden oluşan heyeti kabul eden Kaçar, yaptığı açıklamada, Doğu Afrika'nın merkez ülkesi olan Kenya ile ilişkileri ve ortak bir gelecek kurma konusundaki çalışmaları önemsediklerini belirtti.
Türkiye'nin, Afrika'daki ilk açılan büyükelçiliklerinden birisinin Kenya Büyükelçiliği olduğunu anımsatan Kaçar, "Türkiye ile Kenya arasındaki siyasi ilişkilerin yarım asırı aşması, aramızdaki ilişkilerin derinliği açısından son derece önemli. Köklü ilişkilere sahip, kendi bölgelerinde önemli bir güç olan iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirerek, kendi insanlarının refahı noktasında mesafe almaları her iki ülke açısından da önemli." ifadesini kullandı.
Kaçar, Türkiye'nin, 80 milyon nüfusu, ekonomik potansiyeli ve jeopolitik konumu itibarıyla bölgesel bir güç olduğu gibi son 15 yılda atmış olduğu adımlarla küresel güç olma mücadelesinde önemli mesafe kateden ve deneyimlere sahip bir ülke olduğunu vurguladı.
Son 15 yıl içerisinde alınan mesafe sonucuda Türkiye'nin bugün önemli bir ekonomik güç haline geldiğini belirten Kaçar, şöyle devam etti:
"Türkiye aynı zamanda demokrasisini halkın iradesine dayandıran ve millet iradesinin hakim olması noktasında bedel ödeyen bir ülke. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karşı milletin, liderine, demokrasisine sahip çıkması, bütün dünya ülkeleri açısından örnek teşkil edecek önemli bir demokrasi mücadelesi ve bir miladı olmuştur. 15 Temmuz sonrası Kenya hükümetinin ve halkının, Türkiye'ye olan desteği bizim için son derece anlamlıdır. Kenyalı dostlarımızdan, önümüzdeki süreçte FETÖ ile mücadele başlığında birçok konuda birlikte daha yakın çalışmayı arzu ederiz. Türkiye olarak gerek demokrasi tecrübemizi, gerekse de ekonomik tecrübe ve kazanımlarımızı dost ve kardeş ülke Kenya'yla, Kenya halkı ile paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız."
Türkiye'nin, gerek Afrika'da, gerek dünyanın diğer coğrafyalarındaki meselelere temel bakışının insan merkezli olduğuna dikkati çeken Kaçar, "Bütün insanlığı kardeş olarak gören, geçmişinde sömürü tarihi olmayan hep yardımlaşmayı, ortaklaşmayı ve kardeş olmayı merkeze alan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Türkiye ve Kenya arasındaki derin ilişkiler, yarım yüzyılı geçen siyasi ilişkiler ve her iki halkın kendi bölgesindeki durumu ve bölgesel güç potansiyeli ile ekonomik potansiyelimiz birbiriyle örtüşmüyor." dedi.
Kaçar, iki ülke arasındaki birçok ortak potansiyelin harekete geçirilebileceğini bildirdi.
Kaçar, şunları kaydetti:
"Gerek Kenya'nın Doğu Afrika'daki potansiyeli ve bölgenin en fazla büyüyen ülkesi olması, gerekse de Türkiye'nin ekonomik anlamda almış olduğu mesafe ve yine dünyada en fazla büyüyen ülkelerden biri olması birlikte 'kazan, kazan' temeline dayanan politikamıza uygun olarak her iki halkın mutluluğunu ve refah seviyesini yükseltebilecek güzel işleri birlikte başarabiliriz."
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