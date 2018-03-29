Kenya Et Komisyonu üyelerinden TBMM'ye ziyaret

Türkiye-Kenya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, "Türkiye ve Kenya arasındaki derin ilişkiler, yarım yüzyılı geçen siyasi ilişkiler ve her iki halkın kendi bölgesindeki durumu ve bölgesel güç potansiyeli ile ekonomik potansiyelimiz birbiriyle örtüşmüyor." dedi.

Mecliste, Kenya Et Komisyonu üyelerinden oluşan heyeti kabul eden Kaçar, yaptığı açıklamada, Doğu Afrika'nın merkez ülkesi olan Kenya ile ilişkileri ve ortak bir gelecek kurma konusundaki çalışmaları önemsediklerini belirtti.

Türkiye'nin, Afrika'daki ilk açılan büyükelçiliklerinden birisinin Kenya Büyükelçiliği olduğunu anımsatan Kaçar, "Türkiye ile Kenya arasındaki siyasi ilişkilerin yarım asırı aşması, aramızdaki ilişkilerin derinliği açısından son derece önemli. Köklü ilişkilere sahip, kendi bölgelerinde önemli bir güç olan iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirerek, kendi insanlarının refahı noktasında mesafe almaları her iki ülke açısından da önemli." ifadesini kullandı.

Kaçar, Türkiye'nin, 80 milyon nüfusu, ekonomik potansiyeli ve jeopolitik konumu itibarıyla bölgesel bir güç olduğu gibi son 15 yılda atmış olduğu adımlarla küresel güç olma mücadelesinde önemli mesafe kateden ve deneyimlere sahip bir ülke olduğunu vurguladı.