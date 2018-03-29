HABER

Kenya Et Komisyonu üyelerinden TBMM'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 16:07 | Son Güncelleme

Türkiye-Kenya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kaçar: - "Türkiye ve Kenya arasındaki derin ilişkiler, yarım yüzyılı geçen siyasi ilişkiler ve her iki halkın kendi bölgesindeki durumu ve bölgesel güç potansiyeli ile ekonomik potansiyelimiz birbiriyle örtüşmüyor"

Türkiye-Kenya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, "Türkiye ve Kenya arasındaki derin ilişkiler, yarım yüzyılı geçen siyasi ilişkiler ve her iki halkın kendi bölgesindeki durumu ve bölgesel güç potansiyeli ile ekonomik potansiyelimiz birbiriyle örtüşmüyor." dedi.

Mecliste, Kenya Et Komisyonu üyelerinden oluşan heyeti kabul eden Kaçar, yaptığı açıklamada, Doğu Afrika'nın merkez ülkesi olan Kenya ile ilişkileri ve ortak bir gelecek kurma konusundaki çalışmaları önemsediklerini belirtti.

Türkiye'nin, Afrika'daki ilk açılan büyükelçiliklerinden birisinin Kenya Büyükelçiliği olduğunu anımsatan Kaçar, "Türkiye ile Kenya arasındaki siyasi ilişkilerin yarım asırı aşması, aramızdaki ilişkilerin derinliği açısından son derece önemli. Köklü ilişkilere sahip, kendi bölgelerinde önemli bir güç olan iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirerek, kendi insanlarının refahı noktasında mesafe almaları her iki ülke açısından da önemli." ifadesini kullandı.

Kaçar, Türkiye'nin, 80 milyon nüfusu, ekonomik potansiyeli ve jeopolitik konumu itibarıyla bölgesel bir güç olduğu gibi son 15 yılda atmış olduğu adımlarla küresel güç olma mücadelesinde önemli mesafe kateden ve deneyimlere sahip bir ülke olduğunu vurguladı.

Son 15 yıl içerisinde alınan mesafe sonucuda Türkiye'nin bugün önemli bir ekonomik güç haline geldiğini belirten Kaçar, şöyle devam etti:

"Türkiye aynı zamanda demokrasisini halkın iradesine dayandıran ve millet iradesinin hakim olması noktasında bedel ödeyen bir ülke. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karşı milletin, liderine, demokrasisine sahip çıkması, bütün dünya ülkeleri açısından örnek teşkil edecek önemli bir demokrasi mücadelesi ve bir miladı olmuştur. 15 Temmuz sonrası Kenya hükümetinin ve halkının, Türkiye'ye olan desteği bizim için son derece anlamlıdır. Kenyalı dostlarımızdan, önümüzdeki süreçte FETÖ ile mücadele başlığında birçok konuda birlikte daha yakın çalışmayı arzu ederiz. Türkiye olarak gerek demokrasi tecrübemizi, gerekse de ekonomik tecrübe ve kazanımlarımızı dost ve kardeş ülke Kenya'yla, Kenya halkı ile paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız."

Türkiye'nin, gerek Afrika'da, gerek dünyanın diğer coğrafyalarındaki meselelere temel bakışının insan merkezli olduğuna dikkati çeken Kaçar, "Bütün insanlığı kardeş olarak gören, geçmişinde sömürü tarihi olmayan hep yardımlaşmayı, ortaklaşmayı ve kardeş olmayı merkeze alan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Türkiye ve Kenya arasındaki derin ilişkiler, yarım yüzyılı geçen siyasi ilişkiler ve her iki halkın kendi bölgesindeki durumu ve bölgesel güç potansiyeli ile ekonomik potansiyelimiz birbiriyle örtüşmüyor." dedi.

Kaçar, iki ülke arasındaki birçok ortak potansiyelin harekete geçirilebileceğini bildirdi.

Kaçar, şunları kaydetti:

"Gerek Kenya'nın Doğu Afrika'daki potansiyeli ve bölgenin en fazla büyüyen ülkesi olması, gerekse de Türkiye'nin ekonomik anlamda almış olduğu mesafe ve yine dünyada en fazla büyüyen ülkelerden biri olması birlikte 'kazan, kazan' temeline dayanan politikamıza uygun olarak her iki halkın mutluluğunu ve refah seviyesini yükseltebilecek güzel işleri birlikte başarabiliriz."

MİT operasyon düzenledi!MİT operasyon düzenledi!
FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!
Çok sayıda TSK personeline operasyon!Çok sayıda TSK personeline operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomi FETÖ Kabul Kenya Et Komisyonu üyelerinden oluşan heyet Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mahmut K

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İlginizi Çekebilir

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.