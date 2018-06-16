GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sapanca'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin, "Kepçe operatörünün orada iş yaparken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var. Ayaklarını bilinçli olarak kesme değil, iş makinesinin kesmesi yönünde bir ihtimalin de olduğu ifade edildi. Bunun üzerine kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor." dedi.
Gül, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca'da meydana gelen olayın üzüntü verici olduğunu ifade etti.
Yaşam hakkının sadece insanların değil, her mahluk ve hayvanlar için de temel bir hak olduğunu vurgulayan Gül, hayvanlara yapılan her türlü insanlık dışı şiddet eylemlerini ve kötü muameleyi şiddetle kınadı.
Hiçbir insanın insanlık dışı bu tavrı göstermeyeceğini belirten Gül, şunları kaydetti:
"Konuyla ilgili hükümetimiz 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu diye çok özel bir kanun çıkardı. Bunları sürekli geliştiriyoruz. Kamuoyunun da bildiği üzere en son Bakanlar Kurulunda da Adalet Bakanlığı olarak üzerinde 3-4 aydır çalıştığımız bir kanun çalışması vardı. Bu kanun çalışmasında da hayvanlara karşı işlenen suçlar mala karşı işlenen suçlar olarak tanımlanıyordu. Biz 'hayvanlar bir mal değildir candır' diye mala karşı işlenen suçlardan cana karşı işlenen suçlar anlamında düzenleme yaptık. Çünkü onlar insanların dostları, insanlara emanet ve birlikte yaşadığımız, bizlerin dostları ve her zaman korunmaya muhtaç varlıklardır."
- Daha önce yapılan çalışmalar
Hayvanlara karşı kötü muamelenin daha önce idari para cezasıyla cezalandırıldığını ve hapis cezası verilmediğini kaydeden Bakan Gül, hukuk tarihinde de bir ilk olarak önemli bir reformu hayata geçirdiklerini dile getirdi.
Bu konuda yaptıkları çalışmaları sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve akademisyenlerle paylaştıklarını aktaran Gül, şöyle devam etti:
"Bakanlar Kuruluna da genel olarak sunduk. Bunu Türk Ceza Kanunu anlamında cezalandırılması için, para cezasıyla geçiştirilmesin diye yine sahipli hayvanlar için ceza vardı sahipsizler için ceza yoktu. Biz, sahipli sahisiz olsun 'Bütün hayvanlar insanlığın ortak emanetine verilmiş bir değerdir' anlamında bir düzenleme yaptık. Sahipli ve sahipsiz farkını ortadan kaldırarak, ceza da verilmiyordu, buna yönelik de bir ceza düzenlemesi yaptık. Meclisin tatile girmesi üzerine kaldı ama biz Adalet Bakanlığı olarak çok titiz bir şekilde arkadaşlarımıza Bakanlar Kurulunda sunduk bu konuyu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yine toplantıda vermiş olduğu talimatlarla bunlarla ilgili bir çalışma hazırlığı yaptık. Tasarı haline getirdik. Seçimlerden sonra çıkacak ilk kanundur. Bu konuda bu çalışmayı yapacağız."
- "Başsavcı titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürüyor"
Sapanca'da, patileri kesilen yavru bir köpeğin ölümüyle ilgili Sakarya Başsavcılığının soruşturma süreci başlattığını, ayrıca idari soruşturmanın da devam ettiğini bildiren Abdulhamit Gül, konuya ilişkin şu ayrıntıları paylaştı:
"Ön bilgiye göre, kepçe operatörünün orada iş yaparken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var. Ayaklarını bilinçli olarak kesme değil, iş makinesinin kesmesi yönünde bir ihtimalin de olduğu ifade edildi. Bunun üzerine kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor. Bu hususta elbette sonuna kadar idari, hukuki soruşturmalar devam edecek, neticelenecek. Bu konuda başsavcı titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürüyor."
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