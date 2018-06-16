HABER

"Kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "(Patileri kesilen yavru köpeğin ölümü) Kepçe operatörünün orada iş yaparken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var. Ayaklarını bilinçli olarak kesme değil, iş makinesinin kesmesi yönünde bir ihtimalin de olduğu ifade edildi. Bunun üzerine kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor" - "Adalet Bakanlığı olarak üzerinde 3-4 aydır çalıştığımız bir kanun çalışması vardı. Bu kanun çalışmasında da hayvanlara karşı işlenen suçlar mala karşı işlenen suçlar olarak tanımlanıyordu. Biz 'hayvanlar bir mal değildir, candır' diye mala karşı işlenen suçlardan cana karşı işlenen suçlar anlamında düzenleme yaptık"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sapanca'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin, "Kepçe operatörünün orada iş yaparken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var. Ayaklarını bilinçli olarak kesme değil, iş makinesinin kesmesi yönünde bir ihtimalin de olduğu ifade edildi. Bunun üzerine kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor." dedi.

Gül, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca'da meydana gelen olayın üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Yaşam hakkının sadece insanların değil, her mahluk ve hayvanlar için de temel bir hak olduğunu vurgulayan Gül, hayvanlara yapılan her türlü insanlık dışı şiddet eylemlerini ve kötü muameleyi şiddetle kınadı.

Hiçbir insanın insanlık dışı bu tavrı göstermeyeceğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili hükümetimiz 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu diye çok özel bir kanun çıkardı. Bunları sürekli geliştiriyoruz. Kamuoyunun da bildiği üzere en son Bakanlar Kurulunda da Adalet Bakanlığı olarak üzerinde 3-4 aydır çalıştığımız bir kanun çalışması vardı. Bu kanun çalışmasında da hayvanlara karşı işlenen suçlar mala karşı işlenen suçlar olarak tanımlanıyordu. Biz 'hayvanlar bir mal değildir candır' diye mala karşı işlenen suçlardan cana karşı işlenen suçlar anlamında düzenleme yaptık. Çünkü onlar insanların dostları, insanlara emanet ve birlikte yaşadığımız, bizlerin dostları ve her zaman korunmaya muhtaç varlıklardır."

- Daha önce yapılan çalışmalar

Hayvanlara karşı kötü muamelenin daha önce idari para cezasıyla cezalandırıldığını ve hapis cezası verilmediğini kaydeden Bakan Gül, hukuk tarihinde de bir ilk olarak önemli bir reformu hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bu konuda yaptıkları çalışmaları sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve akademisyenlerle paylaştıklarını aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Bakanlar Kuruluna da genel olarak sunduk. Bunu Türk Ceza Kanunu anlamında cezalandırılması için, para cezasıyla geçiştirilmesin diye yine sahipli hayvanlar için ceza vardı sahipsizler için ceza yoktu. Biz, sahipli sahisiz olsun 'Bütün hayvanlar insanlığın ortak emanetine verilmiş bir değerdir' anlamında bir düzenleme yaptık. Sahipli ve sahipsiz farkını ortadan kaldırarak, ceza da verilmiyordu, buna yönelik de bir ceza düzenlemesi yaptık. Meclisin tatile girmesi üzerine kaldı ama biz Adalet Bakanlığı olarak çok titiz bir şekilde arkadaşlarımıza Bakanlar Kurulunda sunduk bu konuyu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yine toplantıda vermiş olduğu talimatlarla bunlarla ilgili bir çalışma hazırlığı yaptık. Tasarı haline getirdik. Seçimlerden sonra çıkacak ilk kanundur. Bu konuda bu çalışmayı yapacağız."

- "Başsavcı titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürüyor"

Sapanca'da, patileri kesilen yavru bir köpeğin ölümüyle ilgili Sakarya Başsavcılığının soruşturma süreci başlattığını, ayrıca idari soruşturmanın da devam ettiğini bildiren Abdulhamit Gül, konuya ilişkin şu ayrıntıları paylaştı:

"Ön bilgiye göre, kepçe operatörünün orada iş yaparken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var. Ayaklarını bilinçli olarak kesme değil, iş makinesinin kesmesi yönünde bir ihtimalin de olduğu ifade edildi. Bunun üzerine kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor. Bu hususta elbette sonuna kadar idari, hukuki soruşturmalar devam edecek, neticelenecek. Bu konuda başsavcı titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürüyor."

PARTNERBöylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...Böylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...
Bakan Eroğlu: Küresel bir güç olacağızBakan Eroğlu: Küresel bir güç olacağız
AK Partili Yazıcı: Kandil operasyonu Türkiye'nin gücünü gösteriyorAK Partili Yazıcı: Kandil operasyonu Türkiye'nin gücünü gösteriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.