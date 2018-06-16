GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sapanca'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin, "Kepçe operatörünün orada iş yaparken kazaen ayaklarının kesildiği yönünde ön bir tespit var. Ayaklarını bilinçli olarak kesme değil, iş makinesinin kesmesi yönünde bir ihtimalin de olduğu ifade edildi. Bunun üzerine kepçe operatörünün gözaltına alınması yönünde soruşturma süreci devam ediyor." dedi.

Gül, seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca'da meydana gelen olayın üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Yaşam hakkının sadece insanların değil, her mahluk ve hayvanlar için de temel bir hak olduğunu vurgulayan Gül, hayvanlara yapılan her türlü insanlık dışı şiddet eylemlerini ve kötü muameleyi şiddetle kınadı.

Hiçbir insanın insanlık dışı bu tavrı göstermeyeceğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili hükümetimiz 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu diye çok özel bir kanun çıkardı. Bunları sürekli geliştiriyoruz. Kamuoyunun da bildiği üzere en son Bakanlar Kurulunda da Adalet Bakanlığı olarak üzerinde 3-4 aydır çalıştığımız bir kanun çalışması vardı. Bu kanun çalışmasında da hayvanlara karşı işlenen suçlar mala karşı işlenen suçlar olarak tanımlanıyordu. Biz 'hayvanlar bir mal değildir candır' diye mala karşı işlenen suçlardan cana karşı işlenen suçlar anlamında düzenleme yaptık. Çünkü onlar insanların dostları, insanlara emanet ve birlikte yaşadığımız, bizlerin dostları ve her zaman korunmaya muhtaç varlıklardır."