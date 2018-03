Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, muhtarlarla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, muhtarlar ile bir araya geldi.

Kepez’de ‘Mahalle Gezileri’ ile her mahalleyi tek tek ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, mahalle muhtarları ile de sık sık bir araya geliyor. Tütüncü, her ay bir muhtarın yemek verdiği ‘Muhtarlar Buluşması’na katıldı. Bir restoranda gerçekleşen toplantıya, belediye başkan yardımcıları Sebahat Adanır, Mustafa Sağdur, Mustafa Özsoy ve birim müdürleri ile beraber katılan Başkan Tütüncü, muhtarların hizmet talepleri ve önerilerini dinledi.

‘Gönüllerde iz bırakalım’

Programda konuşan Başkan Hakan Tütüncü, muhtar buluşmalarına her seferinde daha çok katılım sağlandığını ve bunun büyük memnuniyet verici olduğunu belirtti. Başkan Tütüncü, muhtarlara Sultan Süleyman’ın gazelindeki “Saltanat didükleri ancak cihân gavgâsıdur- Olmaya baht u saâdet âlem-i dünyada vahdet gibi” sözleriyle seslendi.

Tütüncü, yöneticiliğin gelip geçiciliğini dile getirerek, önemli olanın yöneticiyken gönüllerde iz bırakmak olduğunu ifade etti. Muhtarlar buluşmasının büyük önem arz ettiğine değinen Başkan Tütüncü, bu sayede mahallelerdeki yeni hizmet beklentilerini öğreniyor ve çözümü noktasında gerekli adımları attıklarını belirtti.

Gecenin sonunda Başkan Tütüncü ile muhtarlar hatıra fotoğrafı çektirdi.