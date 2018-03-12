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Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 14:21 | Son Güncelleme

Dokuma Fabrikası’nın müdür lojmanı, ‘Yeşilçam Kafe’ adıyla hizmet vermeye hazırlanıyor.

Dokuma Fabrikası’nın müdür lojmanı, ‘Yeşilçam Kafe’ adıyla hizmet vermeye hazırlanıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk sinemasının film afişleri ve sinema oyuncularının karikatürleriyle dekora edilen kafenin hazırlıklarını yerinde inceledi.
Dokuma’nın halka kazandırılması ve sonrasında en uygun şekilde kullanılması konusunda büyük hassasiyet gösteren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, burada açılacak yeni kafenin hazırlıklarını yerinde inceledi. Her hafta Dokuma’da yapılan hummalı çalışmaları titizlikle inceleyen Başkan Tütüncü, Dokuma Park’ta karşılaştığı vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
Film Afişleri
Tütüncü, Dokuma Fabrikası’nın müdür lojmanı olarak kullanılan yapının Yeşilçam Kafe’ye dönüştürülmesi sürecini de yakından takip ediyor. Sundurmasından terasına kadar yenilenen 140 metrekarelik 4 odalı yapı, Türk sinemasının en fazla beğeni kazanmış film afişleri ve sinema oyuncularının özel yapım karikatürleriyle dekora edildi. Duvarlarının tamamen afiş, fotoğraf ve karikatürleriyle donatılmış olan Yeşilçam Kafe’nin tavanı da, yine film afişleriyle süslendirildi.
Alaçatı Konsepti
Açılışının mart ayı sonuna doğru yapılması planlanan kafe, Kepez Belediyesi işletmesinde olacak. Soğuk ve sıcak yiyecek ile içeceklerin sunulacağı kafenin oturma gurubu da tatil beldesi Alaçatı’yı andıran bir konseptle tasarlandı.

Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası

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Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası

Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası
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Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası

Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası
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Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası

Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası
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Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası

Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası
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Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası

Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası
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Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası

Kepez, Dokuma’da Yeşilçam Havası
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